Bezkrevný a nedisciplinovaný výkon. V play off s tímhle nemáme šanci, zlobil se kouč Pardubic Král

„Podali jsme bezkrevný a nedisciplinovaný výkon. Až na pár jedinců to bylo naprosto bez nasazení a vůle pro tým něco udělat," zlobil se trenér Pardubic Richard Král. „Vůbec tomu nerozumím, nelíbí se mi to a zítra si k tomu musíme něco říct. Hrajeme o co nejlepší postavení pro play off a odehrajeme to takto. S takovou hrou nemáme v play off žádnou šanci," pokračoval Král.

Poprvé v roli soupeře přijel do Vítkovic útočník Ondřej Roman. „Bylo to hodně zvláštní. V téhle roli jsem tady bylo poprvé. Chtěl jsem vyhrát, ale nepředvedli jsme dvě třetiny výkon, na který máme. Třetí část už byla lepší, ale Vítovce to před brankou ubojovaly a náskok už si ohlídaly," uvedla někdejší opora Vítkovic Roman.

Hned v úvodním střídání se na ledě potkal s bývalým spoluhráčem z Vítkovic, a ještě nedávno i z Pardubic Vladimírem Svačinou. „Žádné vtípky nebyly. Možná to na mě Sváča zkoušel, ale já nevím. Nejsem na takové věci, spíše se v utkání soustředím sám na sebe," uvedl Roman.

Dva góly vstřelily Vítkovice z přesilovek. „Nepodařilo se nám je uhlídat, nicméně asi horší bylo, že jsme si nedokázali vypracovat i my více než jen tu jednu," poukázal pardubický útočník.

Zleva Petr Fridrich z Vítkovic a Martin Bučko z Pardubic.

Jaroslav Ožana, ČTK

Do konce základní části zbývají dvě kola. V složení dvojic pro předkolo bude jasno nejpozději v neděli. A možnost, že se Pardubice s Vítkovicemi od příští středy ve vyřazovacích bojích potkají, je docela reálná. „Já si nepřeju nic. Ani Vítkovice. Který soupeř na nás vyjde, na toho půjdeme. Aktuálně mě spíše trápí to, že se nám nedaří vyhrávat," přiznal Ondřej Roman.

„Proti Budějovicím (5:1) jsme hráli dobře, tady zase dvě třetiny ne. V té poslední už to bylo lepší, tak snad se od ní odrazíme a překulí se to s nám do dalšího zápasu, nebo ještě lépe i do předkola," uvedl Roman.