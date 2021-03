Spartu i Pardubice musíme porazit, plánuje po porážce kapitán Komety Zaťovič

„My jsme si tentokrát víc než ten jeden bodík nezasloužili. Až v poslední třetině snesl náš výkon přísnější měřítko. Nemůžeme být vůbec spokojeni," tvrdí brněnský asistent Jan Zachrla. Připouští, že se možná jeho mužstvo po sérii výtečných výsledků trochu uspokojilo. „Jenže rychle z hrušky dolů. Kluci se přesvědčili, že se nikdo neporazí sám. Podobný výkon by v play off rozhodně nestačil," má jasno.

Kapitán Komety Martin Zaťovič míní, že se Brňané přizpůsobili hře Olomouce. „Pořád jsme se plácali někde kolem mantinelu. Nepředvedli jsme žádné pořádné kombinace, byl to takový ubojovaný hokej. Celé utkání jsme se nedostali pořádně do tempa," stýská si.

Zkušený útočník hned po nepovedeném duelu plánoval, že ve zbývajících dvou střetnutích základní části extraligy na Spartě a s Pardubicemi si musí Kometa připsat dvě výhry. „V Praze to v pátek určitě bude jako vždycky vyhrocený zápas. A my v něm chceme uspět. I proto, abychom se v tabulce udrželi na osmé příčce a vstoupili do předkola domácím dvojzápasem," uvítal by Zaťovič.

„A taky bychom moc rádi pomohli Peterovi Muellerovi, aby se udržel v čele pořadí kanadského bodování," uvedl na adresu amerického parťáka z elitní formace, který si v duelu s Hanáky připsal další dvě asistence.

Brněnští hokejisté slaví vstřelený gól proti Mountfieldu.

David Taneček, ČTK

Mnohem spokojenější než on však byl po utkání autor rozhodujícího olomouckého gólu Jan Káňa, který ve čtvrté minutě prodloužení zajistil Hanákům v přesilovce druhý bod. V minulosti oblékal právě brněnský dres.

„Jsem hrozně rád, že jsem se trefil. Když jsem před zápasem viděl, že na brněnskou střídačku Komety přibyl jako asistent Jožo Kováčik, měl jsem velkou motivaci se před ním ukázat," vzkázal v současnosti olomoucký forvard s úsměvem na dálku svému někdejšímu spoluhráči z Komety.

Jinak mu ale vítězná branka chutnala stejně sladce jako proti kterémukoliv jinému mužstvu. „V Brně hraju rád, dobře to tady znám. Ale už jsem nějakou dobu pryč. Takže mám spíš radost z toho, že to byl rozdílový gól," svěřil se Káňa.

Soupeře pro vyřazovací boje si prý nevybírá. „Soustředíme se především sami na sebe. Počkáme, kdo na nás vyjde, a zkusíme se porvat ze všech sil o postup," slíbil Káňa.