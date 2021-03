Hokejisté Vítkovic obdarovali covidové oddělení čističkami. Co zdravotníkům vzkázali?

O Vánocích odehráli hokejisté Vítkovic atraktivní derby proti Třinci (2:1 po nájezdech) ve speciálních dresech se jmény permanentkářů z aktuální sezony, zkraje roku 2021 následně hrané dresy vložili do aukce. Z vybraných 85 tisíc korun zakoupil ostravský klub čističku vzduchu a regenerační kosmetiku pro zdravotníky, kterou následně předal covidovému oddělení Fakultní nemocnice v Ostravě (FNO).

Čističku do nemocnice přivezli kapitán Vítkovic Roman Polák a útočník Zbyněk Irgl. „Je to způsob, kterým chceme poděkovat všem, kteří si i před nejistou sezonou pořídili permici na naše domácí zápasy. Zároveň ale chceme pomáhat, výtěžek z aukce proto věnujeme na boj s covidem," hlásil už v prosinci 2020 výkonný ředitel a člen představenstva HC Vítkovice Ridera Petr Handl.

A tak se také stalo. „Jsme moc rádi, že se naši fanoušci k této naší iniciativě připojili a za dresy našich hráčů utratili v aukci tolik, že jsme nakonec mohli pořídit jak čističku, tak krémy. Čističku, která již na některých odděleních nemocnice slouží, do sídla klubu dovezl osobně její autor a jednatel společnosti Sense Vital Air Karel Semerák, který je sám velkým hokejovým fanouškem," uvedl Handl.

Ostravské oddělení pro pacienty s onemocněním covid-19.

Lukáš Kaboň

„Skvělý byl i počin švýcarské společnosti Just, u které jsme krémy s ohledem na naši vlastní pozitivní zkušenost objednali. Byli naším nápadem potěšeni natolik, že nám dodala krémy ve dvojnásobné hodnotě oproti naší objednávce," popisoval Handl.

Hokejisté Polák s Irglem přidali k balíčkům s léčebnými krémy na péči o pleť a pokožku trpící dlouhodobým používáním ochranných prostředků a dezinfekce, podpisové karty s autogramy. „Moc chceme všem poděkovat za to, že se zapojili do aukce a pomohli nám vybrat takovou částku, kterou můžeme pomoci dobré věci. Je to především zásluha fanoušků," poděkoval Polák.

„Každá pomoc v téhle době je o to cennější. My si vážíme hlavně toho, že se lidé do aukce zapojili a s vědomím, že jejich příspěvek pomůže dobré věci, věnovali v situaci, která není snadná pro nikoho, své prostředky. Obrovské díky," doplnil jej Irgl.

Zbyněk Irgl (vlevo) a Roman Polák

Lukáš Kaboň

Nová čistička udělala pracovníkům covidového oddělení radost. „Moc děkujeme, že na nás vítkovičtí hokejisté a jejich fanoušci myslí. Umístíme ji do prostor, kde se nejvíce pohybujeme. A pokud jde o kosmetické přípravky, i ty nám udělaly velkou radost," řekla Lenka Krupová, vrchní sestra Kožního oddělení FNO, které je momentálně využíváno pro pacienty s onemocněním covid-19.