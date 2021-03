Liberec - Zlín 5:2 Liberecká gólová smršť ve druhé třetině dovedla Tygry k vítězství

Hokejisté Liberce porazili v 51. extraligovém kole na svém ledě Zlín hladce 5:2. Bílí Tygři doma vyhráli potřetí v řadě, ale teprve podruhé z posledních pěti odehraných zápasů. Před závěrečným nedělním kolem základní části drží čtvrté místo pro přímý postup do čtvrtfinále. K jistotě potřebují Liberečtí získat ve Vítkovicích dva body, aniž by se museli ohlížet na to, jak si povede Plzeň proti Olomouci.