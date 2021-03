Radost ano, ale... Tohle není ta trofej, kterou bychom chtěli získat, hlásí Sparta

„Je to skvělé, ale pořád to není ta trofej, kterou bychom chtěli jako Sparta v sezoně získat. Je to jen jeden z krůčků," zůstával nohama na zemi jednadvacetiletý útočník Lukáš Rousek, jenž demolici Brna řídil vítězným gólem a třemi asistencemi navrch.

„Od první do poslední minuty jsme na ledě nechali všechno, makali jsme jako tým. Všechno souvisí se vším - daří se nám jako týmu, daří se i mně, navíc jsme získali Prezidentský pohár. Všechno do sebe dneska krásně zapadlo," liboval si po svém bodově nejpovedenějším utkání sezony.

Autor druhého gólu Sparty Robert Říčka přijímá gratulace od spoluhráčů.

Roman Vondrouš, ČTK

„Máme radost, že jsme vyhráli základní část a ukázali tak dlouhodobou výkonnost. Moc dobře ale víme, co nás čeká dál a co všichni hrozně moc chceme, Všechno je před námi," uvědomuje si trenér Josef Jandač, že zisk Prezidentského poháru z hlediska šancí na titul nic neznamená.

V roce 2012 Pražané taky vyhráli základní část a následně vypadli s Kometou už ve čtvrtfinále. O dva roky později skončili po ovládnutí základní části soutěže v semifinále play, když jim stopku vystavilo znovu Brno.

V aktuálním ročníku se Sparta o titul dlouho přetahovala s Třincem, na který ale mohla v posledních dnech dolehnout tragická událost v rodině kapitána Petra Vrány, po níž Oceláři prohráli oba své zápasy.

Trenér hokejové Sparty Josef Jandač.

Václav Pancer, ČTK

„Strašně těžko se mi na to odpovídá, a nechtěl bych rozebírat, jakou cestou jsme k tomu došli. Stala se obrovská tragédie, je nám to moc líto a mrzí nás to. Něco podobného jsem si prožil při angažmá v Liberci, když se oběsil Pavel Kábrt, i když to není přesný příměr," řekl Jandač.

Proti Brnu Sparta dominovala od začátku utkání. A když zkraje druhé třetiny zvýšil Košťálek už na 4:0, Kometa zhasla definitivně. „Jsme umělci, že i tyhle zápasy dokážeme zdramatizovat. Doufám, že ta doba je pryč, celkem jsme to kontrolovali a Kometa úplně odpadla. Přišlo mi, jako by se od té doby začala malinko šetřit na předkolo play off," mínil Jandač.

Lukáš Pech ze Sparty (uprostřed) po předchozím faulu Rhetta Hollanda z Brna (vlevo).

Roman Vondrouš, ČTK

Teoreticky by se oba týmy mohly potkat znovu ve čtvrtfinále, pokud Brno projde z předkola a nahrají tomu i výsledky dalších sérií. Jandač ale odmítá, že by páteční jasný triumf mohl jeho svěřencům pro případnou sérii s Kometou pomoct.

„Brno v play off přepne na úplně jiný mód. Tyhle zápasy umí hrát, navíc jeho první lajna s Muellerem je fakt dobrá," uzavřel Jandač, jenž bezprostředně po skončení zápasu nevěděl bližší informace o zdravotním stavu obránce Němce, který ve třetí třetině po střetu s Dávidem Bondrou odstoupil ze hry nejspíš kvůli problému s kolenem.