Gól z úhlu? Tohle ho dělá velkým hráčem, smeká Mertl před Gulašem

Pod Bílou věží rozpoutali střelecký tajfun, který domácí Hradec smetl. Hokejisté Plzně nasypali do sítě Mountfieldu HK během první třetiny tři góly, které je nasměrovaly k cennému triumfu 5:2 a uchovaly reálnou naději na vysněnou první čtyřku.

„Měli jsme výbornej vstup do utkání, který rozhodl," pokyvoval asistent plzeňského trenéra Jiří Hanzlík. Jeho svěřenci nakonec vyhráli 5:2 a před závěrečným kolem základní části ztrácejí na aktuálně čtvrtý Liberec dva body. Se soupeřem ale mají lepší bilanci vzájemných utkání. Jejich plán je tedy jasný: porazit v neděli doma Olomouc a spoléhat na klopýtnutí Bílých Tygrů ve Vítkovicích.

„Do posledního zápasu dáme všechno. Budeme chtít vyhrát a uvidí se, jak se to vyvine," ujišťuje Tomáš Mertl, jenž po tříměsíční absenci znovu naskočil do elitní formace. Do statistik gól ani asistenci nezapsal, zato jeho parťák Gulaš se činil. Trefil se hned dvakrát. Už po třech minutách otevřel skóre, když se k němu odrazil puk od zadního mantinelu a z těžkého úhlu našel skulinu na bližší tyči. Zároveň dosáhl na 500. bod v nejvyšší soutěži.

Zleva brankář Plzně Dominik Frodl a Marek Zachar z Hradce Králové.

David Taneček, ČTK

„Jde štěstíčku naproti a umí tyhle vyčůraný situace dát. Tohle ho dělá velkým hráčem," vysekl plzeňskému kapitánovi poklonu Mertl, jenž na ledě strávil skoro sedmnáct minut. Oproti úternímu souboji se Zlínem se přitom na ledě cítil už lépe. „Po takový pauze to není jednoduchý. Hodně jsem trénoval, abych byl připravenej. Důležitý je, že zvládnu tyhle poslední tři zápasy základní části a před play off se rozjedu," říká Mertl.

Po páteční partii z něj sršela dobrá nálada, vždyť Plzeňští čtyřicet minut na ledě kralovali. „Byli jsme dobře nachystaní a chtěli dát první gól, což se povedlo. Další lajny pak na něj navázaly," těšilo ostříleného centra, jehož tým si hlavně v první třetině vypracoval řadu šancí. „Docela mě překvapilo, kolik jsme jich měli. Hradec tam nebyl až tak důraznej. Čekal jsem, že to budeme mít těžší," přiznal Mertl.