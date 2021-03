Liberec má čtyřku, Vítkovice začnou doma, přišly ale možná o Lakatoše

„Chtěli jsme tu čtyřku uhájit především s ohledem na to, že jsme tím získali čas na odpočinek navíc. Speciálně v této bláznivé sezoně, kdy se hrálo prakticky obden, ho naši klíčoví hráči opravdu potřebují k vyléčení nějakých bolístek," připomněl trenér Liberce Patrik Augusta.

Spokojení jsou ale i domácí. Přestože prohráli, budou předkolo play off proti Kometě Brno zahajovat ve středu na svém ledě. „Když jsme tenhle tým přebírali, byl na třináctém místě. To, že jsme nyní osmí, je mimořádný výsledek, za který chci hráčům poděkovat," zdůraznil vítkovický trenér Miloš Holaň.

Daniel Špaček (vlevo) z Liberce a Marek Kalus z Vítkovic.

Jaroslav Ožana, ČTK

„Začínáme předkolo doma, což je takový malý dárek a odměna za tu tvrdou dřinu. Půjdeme na těžkého soupeře, kterého zdobí excelentní přesilovky. Ale chceme jít dál. Všechno, co teď bylo se maže. Začíná válka, kterou chceme vyhrát. Ukázali jsme svou sílu a věřím, že přes Brno dokážeme přejít," vykládal Holaň.

Radost z uhájení výhodnější pozice pro předkolo Vítkovicím kalí zranění Dominika Lakatoše. Člen elitní formace odkulhal v první třetině z ledu poté, co jeho průnik zastavil kolenem obránce Ondřej Vitásek. „Laky jel do pásma, neviděl mě a já na něj nešťastně vystoupil. Bylo to nechtěné, jsme kamarádi a strašně mě to mrzí. Hned po zápase jsem se ptal kluků a říkali, že by to nemělo být nic vážného, snad jen koňar. Doufám, že bude v pořádku," omlouval se zkušený bek Liberce.

Informace o vážnosti zranění Vítkovice tají. „Je play off, komentovat zdravotní stav hráčů nebudu," řekl Holaň. „Hned po zápase jsem za ním běžel. Nedokázal mi říct," krčil rameny obránce Filip Pyrochta. Útočník Lukáš Krenželok hýřil optimismem. „Proti Liberci chyběl, je to náš nejlepší hráč. Rozpadly se nám lajny, přesilovky. Nebylo to ideální. Ale odešel po svých. Trochu tahá nožku, má dva dny na to, aby se dal dokupy a nedělal tady divadlo," vtipkoval Krenželok.

Ondřej Vitásek z Liberce se sklání ke zraněnému útočníkovi Vítkovic Dominiku Lakatošovi.

Jaroslav Ožana, ČTK

Předkolo play off začíná ve středu. Vítkovice na boje s Brnem ve vyřazovací části nemají dobré vzpomínky. Ve čtvrtfinále sezony 2017/2018 Kometa zvítězila 4:0 na zápasy a šla dál. „V minulost se nehrabu, statistky mě nezajímají, polovina mužstva na obou stranách tyhle zápasy nezažila. Je to nová výzva, nový den, jdeme do předkola s čistou hlavou," řekl Holaň. „Měli jsme to s Libercem proti Brnu stejné a dokázali jsme je v semifinále porazit. Navíc předkolo se hraje na tři zápasy, takže to je úplně jiná situace," vtipkoval Krenželok.