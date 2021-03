Zklamání Brna zmírnil Muellerův triumf. Můj největší individuální úspěch, raduje se kanonýr Komety

Po pěti výhrách v řadě si připsali v závěru základní části extraligy pro změnu tři porážky za sebou. Hokejisté Komety podlehli po pátečním debaklu v hlavním městě se Spartou i na svém ledě Pardubicím (2:5), které dorazily do Brna v notně kombinované sestavě. Nevyužili tak příležitost posunout se v tabulce na osmé místo, které by jim zajišťovalo vstup do předkola play off proti Vítkovicím domácím dvojzápasem.

„Z hlediska cestování by to bylo lepší. Když ale nemohou do hlediště fanoušci, tak výhoda domácího prostředí není zase tak podstatná," domnívá se brněnský asistent Jan Zachrla. Podle něj zaostávalo jeho mužstvo za Pardubickými ve všech herních činnostech. „Ke všemu jsme se dopustili spousty faulů. Takže výsledek odpovídá průběhu utkání," přiznává.

Brňané mohli po závěrečné siréně aspoň poblahopřát americkému útočníkovi Peteru Muellerovi k prvenství v kanadském bodování po základní části extraligy. „Moje soupeření na dálku s třineckým Růžičkou bylo napínavé až do konce. Jde o můj největší individuální úspěch v kariéře. Ani jsem netušil, že jsem první cizinec, který kanadské bodování vyhrál. Vím, jací skvělí zahraniční borci v Česku hráli a hrají, takže jsem na to hrozně pyšný. Na mém úspěchu mají obrovskou zásluhu parťáci z elitní formace. Pro mě to je i náplast na to, že nám poslední dvě utkání teď vůbec nevyšla," tvrdí kanonýr Komety.

Matěj Blümel z Pardubic překonává brankáře Brna Lukáše Klimeše.

Václav Šálek, ČTK

Nyní je odhodlaný udělat maximum, aby se v závěru sezony dočkal i velkého týmového úspěchu. „Jsem přesvědčený, že v play off zase zabereme. Vítkovice mají velmi dobré mužstvo a poslední dobou se jim daří, ale naším úkolem bude přejít přes ně dál," má jasno Mueller.

Dynamo čekají v předkole Karlovy Vary. „Věřím, že jsme se výhrou v Brně po výborném výkonu nakopli. Vary známe. Mají dobré mužstvo, avšak my věříme, že je vyřadíme," říká pardubický asistent David Havíř, který jako hráč strávil podstatnou část kariéry právě v Brně. „Za vítězství jsem tudíž vypsal klukům nějaké prémie. Trochu se prohnu," usmívá se.

Platit bude i teprve šestnáctiletý forvard Pardubic František Formánek, který hned při svém debutu v nejvyšší soutěži skóroval. „Bude mě to asi stát hodně. Ale gólová akce se mně snad povedla," netají velikou radost z premiérové trefy. Připustil, že byl zpočátku trochu nervózní. „Postupně jsem se ale uklidnil a snažil se plnit na sto procent pokyny trenérů. Kéž bych na další šanci v extraligovém celku nečekal dlouho," přeje si Formánek vroucně.

Hokejisté Pardubic oslavují jeden ze svých gólů proti Kometě.

Václav Šálek, ČTK