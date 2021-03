Motor už našel náhradu za Prospala. Povede ho další bývalý vynikající hokejista

Hokejové České Budějovice už našly náhradu za Václava Prospala, který tým vedl poslední tři sezony. Novým hlavním koučem Motoru a zároveň vedoucím sportovního úseku se stal další bývalý vynikající hráč Jaroslav Modrý. Jeho asistenty budou Patrik Martinec a Roman Fousek. Jihočeši to potvrdili na svých oficiálních stránkách.

„Jsem moc rád, že jsme do sportovního úseku dokázali přilákat takové osobnosti českého hokeje, jako jsou Jaroslav Modrý a Patrik Martinec. Byli to vynikající hráči a mají už i velké trenérské zkušenosti z celého světa, ale i z extraligy, čehož chceme určitě v co největší míře využít," prohlásil generální manažer českobudějovického klubu Stanislav Bednařík.

Prospal loni ve svém druh sezoně na střídačce Budějovic dokázal vrátit Motor po sedmi letech do extraligy. V aktuálním ročníku se ale Jihočechům nedařilo a skončili na posledním čtrnáctém místě. Dvojnásobný mistr světa Prospal už dopředu oznámil, že čtvrtý rok u týmu nepřidá, protože se chce vrátit na Floridu, kde trvale žije jeho rodina.

✍ Motor představuje nový trenérský tým! Vedoucím sportovního úseku a hlavím trenérem se stává Jaroslav Modrý, po boku bude mít Patrika Martince a Romana Fouska.



Připravujeme podrobnosti.