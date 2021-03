Zlín hledá kouče, na střídačku by se mohl postavit bývalý reprezentant. Do obrany přijde mistr světa

Zlíňanům už v neděli skončila vítězným střetnutím s Litvínovem nepovedená sezona. Po základní části extraligy obsadili až předposlední třinácté místo, a účast v play off si nevybojovali.

„Jestli už máme naplánovanou přípravu na další extraligový ročník? To zatím ještě ne. Vyřešit se musí spousta důležitějších záležitostí," naznačuje Svoboda, že ho čeká jednání s klubovým vedením, a že jeho setrvání u zlínských hokejistů po vypršení stávající smlouvy není zdaleka jisté. „Musíme si taky zanalyzovat důvody neúspěchu," plánuje.

V případě Čajánkova příchodu by naopak mohl podle kuloárových informací zůstat dosavadní asistent Martin Hamrlík, který by někdejšího hvězdného útočníka zaštiťoval v realizačním týmu nejvyšší trenérskou licencí. Společně by měli pozvednout výkonnost moravského mužstva před příštím extraligovým ročníkem, v němž poslední tým v tabulce sestoupí přímo a na předposledního bude čekat baráž.

Jasněji už je naopak o prvních hokejistech, které se chystají ve Zlíně před další sezonou přivítat. Defenzívu s největší pravděpodobností vyztuží mistr světa z roku 2010 Ondřej Němec, jenž po odchodu z Brna dohrává stávající extraligový ročník ve Spartě. Z Karlových Varů přijde slovenský forvard Tomáš Mikúš. Kariéru se naopak chystá ukončit obránce David Nosek a na odchodu ze Zlína jsou i útočníci Jan Dufek a Jakub Herman.