Tipsport extraliga

Mezi čtyřmi nejlepšími týmy, které automaticky postoupily do čtvrtfinále play off, je kromě Sparty a Třince také Mladá Boleslav a Liberec. Bílí tygři si čtvtou příčku vybojovali na úkor Plzně až v posledním zápase na ledě Vítkovic.

Indiánům z Plzně na posun do čtyřky nestačila ani vysoká výhra 9:1 nad Olomoucí, která také bude jejím soupeřem v předkole play off. Tam si to rozdají také Hradec Králové s Litvínovem, Pardubice s Karlovými Vary a Vítkovice s brněnskou Kometou.

Předkolo play off začíná ve středu 10. března a hraje se na tři vítězná utkání.

Předkolo play off Tipsport extraligy 2020/21 Týmy Vzájemné zápasy

v základní části Plzeň (5.) - Olomouc (12.) 3:1 (2:1pp, 1:2pp, 4:3, 9:1) Hradec Králové (6.) - Litvínov (11.) 4:0 (4:2, 4:1, 3:1, 3:2) Pardubice (7.) - Karlovy Vary (10.) 3:1 (1:2pn, 5:4, 4:3, 3:2pp) Vítkovice (8.) - Kometa Brno (9.) 2:2 (2:3pn, 3:2, 0:1, 4:0)

Kalendář všech zápasů play-off najdete zde>>>

Čtvrtfinále play off Tipsport extraligy

Vítězství v základní části nakonec vybojovala pražská Sparta, která o dva body v celkovém hodnocení porazila Třinec. Pražané získali Prezidentský pohár v samostatné extralize již potřetí, celkově v historii samostatné české extraligy pošesté.

Zatímco předkolo play off se hraje na tři vítězné zápasy, od čtvrtfinále už na čtyři. V případě remízy v základní hrací době rozhoduje dvacetiminutové prodloužení s pěti hráči a brankářem na každé straně, případně samostatné nájezdy. Páté utkání předkola, stejně jako páté až sedmé utkání play off se prodlužují do rozhodnutí.

Již před zahájením sezony bylo rozhodnuto, že utkání předkola a play off, která by nebylo možné z důvodu karanténních opatření sehrát, budou kontumována, přičemž v případě, že by se opatření týkala obou celků, může sportovně-technická komise svazu rozhodnout o zkrácení série. Pokud by nebylo možné play off dokončit vůbec, mistrem se stane nejlépe umístěný tým základní části, který nebyl k datu ukončení soutěže vyřazen.

Hvězdy základní části

Bodování základní části letos poprvé v historii vyhrál cizinec - Peter Mueller z Komety Brno si ve 46 zápasech připsal 64 bodů za 29 branek a 35 asistencí. O jediný bod méně měla ikona Ocelářů Martin Růžička, který se s 44 asistencemi stal nejlepším nahrávačem.

Nejlepším střelcem byl jeho kolega z Třince Matěj Stránský s 33 góly.

Individuální statistiky hokejové Tipsport extraligy: Kanadské bodování: 1. Mueller (Brno) 46 zápasů/64 bodů (29 branek + 35 asistencí) 2. Martin Růžička (Třinec) 52/63 (19+44) 3. Gulaš (Plzeň) 47/56 (21+35) 4. Řepík (Sparta) 52/53 (26+27) 5. M. Stránský (Třinec) 50/52 (33+19) Střelci: 1. M. Stránský (Třinec) 33 branek 2. Mueller (Brno) 29 3. D. Šťastný (Mladá Boleslav) Řepík (Sparta) oba 26 5. Lakatoš (Vítkovice) 23 Nahrávači: 1. Martin Růžička (Třinec) 44 asistencí 2. P. Holík 39 3. Mueller (oba Brno) Gulaš (Plzeň) oba 35 5. Birner (Liberec) 31

Kompletní informace, včetně rozpisu zápasů, výsledků a pavouku play off najdete zde>>>