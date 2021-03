Hokejisté Olomouce vyhráli v prvním zápase předkola play off extraligy na ledě Plzně 2:1. Po většinu utkání aktivnějším hostům zajistil výhru dvěma brankami útočník Jan Káňa, jemuž přihrával Lukáš Nahodil. Domácí gólmana Kohoutů Branislava Konráda překonali až v 53. minutě zásluhou Davida Kvasničky, dokonat obrat již nezvládli. Olomouc tak odčinila debakl 1:9 z nedělního utkání posledního kola základní části. Série hraná na tři výhry pokračuje ve čtvrtek v 17:30 opět v Plzni.

Hosté vstoupili do utkání o poznání lépe než v posledním vzájemném měření sil. Již v páté minutě se až před Frodla prokličkoval uzdravený Tomeček, zakončil však slabě. Domácí nestíhali a jen díky dalšímu zákroku gólmana Frodla proti samostatnému úniku Káni odolali. Při vyloučení Kvasničky v 8. minutě už ale nejlepší střelec Hanáků v základní části Káňa otevřel střelou z pravého kruhu skóre.

Lépe bruslící hosté dále ovládali hru. Frodl jen s obtížemi vyrazil pokus Nahodila a přesilovkovou ránu Káni. Nedisciplinovanost Indiánů nepotrestal ani Klimek ranou bez přípravy z mezikruží. V závěru třetiny první náznak plzeňské šance prováhal Gulaš a domácí kapitán svým faulem pokazil i nadějnou početní výhodu čtyři na tři.

Zleva Tomáš Mertl a Milan Gulaš z Plzně, Tomáš Valenta z Olomouce a brankář Hanáků Branislav Konrád.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Záhy po pauze ve vlastním oslabení nepřekonal Konráda bekhendovým blafákem Eberle a vzápětí na druhé straně Nahodil trefil levou tyč. Ve 25. minutě se podruhé v utkání prosadil Káňa, když přesnou střelou do levého horního rohu zvýšil na 2:0. Rychle mohl během plzeňské přesilovky odpovědět Kodýtek, jeho pokus mířící do sítě ovšem dokázal na poslední chvíli odpálit Knotek a před polovinou utkání Mertl zblízka zamířil jen do pravé tyče.

Brankář Plzně Dominik Frodl a Jan Knotek z Olomouce.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Domácí ve snaze o kontaktní gól poté otevřeli hru, čehož hosté využívali k brejkům. Od pohromy Indiány při šancích Ostřížka, Nahodila a Kucsery uchránil jen pozorný Frodl.

Na začátku závěrečné dvacetiminutovky Indiáni sice dostali soupeře konečně pod tlak, Straka však ve 47. minutě z dobré pozice napálil pouze pravou tyč a Kodýtek za chvíli v gólové příležitosti neprostřelil Konráda.

Po souboji Vojtěcha Budíka (vlevo) z Plzně a Petra Koloucha z Olomouce prasklo plexi, hra byla v desáté minutě třetí třetiny přerušena.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Po dlouhém přerušení kvůli výměně prasklého plexiskla už domácí v 53. minutě díky Kvasničkově dorážce Eberleho střely snížili. Pasivní Kohouti následně znervózněli a Musilův táhlý pokus zastavila levá tyč. Závěrečný plzeňský nápor podpořený power play již hosté přečkali a ujali se vedení v sérii.