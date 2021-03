Byli jsme lepší. Zítra to potvrdíme a vyhrajeme, odmítá špatnou náladu brněnský Schneider

Postavení Vítkovic a Brna po základní části naznačovalo, že střet osmého s devátým týme po základní části extraligy by v předkole play off mohl být velmi napínavý. A úvodní utkání série to jen potvrdilo. Ostravané udolali Kometu 2:1 gólem Dominika Lakatoše šestnáct vteřin po zahájení prodloužení.

„První utkání jsme prohráli, ale hraje se na tři výhry. Odfrkneme si, zápas si rozebereme a něco málo pozměníme, abychom byli na druhé utkání lépe připravení. Ve čtvrtek budeme chtít srovnat, abychom se domů vraceli za nerozhodného stavu," vykládal po prvním zápase série brněnský asistent trenéra Jiří Horáček.

Urputnou bitvu gólově obohatil až v 39. minutě domácí obránce Lukáš Kovář, hosté z Brna si na odpověď počkali do 55. minuty, kdy před brankou tečoval Peter Schneider střelu Petra Zámorského od modré čáry.

„Věděl jsem o ní, nebyla to náhodná teč," popisoval Schneider, který v ten moment zaskakoval v elitní brněnské formaci vedle Martina Zaťoviče a Petra Holíka za Petera Muellera. Nejproduktivnější hráč základní části ze zápasu ve třetí dvacetiminutovce odstoupil po zásahu pukem. „Peter je tvrdý chlap, zítra bude v pořádku," zdůraznil Schneider.

Peter Mueller z Brna a brankář Vítkovic Daniel Dolejš.

Jaroslav Ožana, ČTK

Vítkovičtí hosty nepouštěli k obávaným přesilovkám. Nabídli jim jen dvě, obě ale domácí speciální týmy zvládly. „Zítra jich snad budeme mít více a prosadíme se," zadoufal rakouský hokejista. „Nebyl to z naší strany špatný zápas. Jen musíme ty malé věci dělat ještě lépe. Pak uspějeme. Musíme ale také do branky dostat více puků. Je to play off, nikdo nechce udělat chybu. Oba týmy se soustředí na defenzivu," přemítal Schneider, pro kterého bylo utkání na ledě Vítkovic premiérové v českém extraligovém play off.

„Bylo to opatrné z obou stran. Nehrálo se v nijak vysokém tempu. Uvidíme, jak zítra. Vítkovice hrají tvrdě do těla, je to kvalitní soupeř. Ale myslím že jsme byli lepší a zítra to potvrdíme a vyhrajeme," uvedl Schneider.