Plzeň senzačně končí, dohrál i Litvínov! Hokejisté Komety protáhli sérii, drama zvládly i Vary

Hokejisté Komety Brno vyhráli ve třetím utkání předkola play off nad Vítkovicemi 2:1 v prodloužení a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Postup do čtvrtfinále naopak už po třetím utkání slaví Olomouc. Hanáci zvítězili v sobotu doma nad Plzní 2:1 a sérii ovládli poměrem 3:0. Hradec Králové vyhrál na ledě Litvínova 5:1, sérii vyhrál 3:0 na zápasy a je ve čtvrtfinále. Naopak v neděli se bude znovu hrát v Karlových Varech. Energie zvítězila 2:1 v prodloužení nad Pardubicemi a snížila stav série na 1:2.

Hokejisté Brna odvrátili v sobotu možný konec sezony, když v dramatické bitvě porazili Vítkovice 2:1 v prodloužení. O výhře Komety rozhodl v čase 72:59 kapitán Martin Zaťovič. Kometa ukončila sérii pěti porážek včetně základní části a snížila stav série na 1:2. Předkolo pokračuje v neděli od 17 hodin opět na brněnském ledě.

Olomouc slaví senzační úspěch, když v předkole play off vyřadila obrovského favorita z Plzně. Hanáci vyhráli doma 3:0 na zápasy. Sobotní duel rozhodl první brankou v extraligovém play off Jakub Navrátil, když skóroval ještě před polovinou duelu. Indiáni se pak pokusili i o hru bez brankáře, ale nebylo jí to nic platné. Olomouc, která do poslední chvíle základní části bojovala o účast v předkole, se ve čtvrtfinále utká se Spartou.

Brankář Olomouce Branislav Konrád.

Luděk Peřina, ČTK

Pardubické Dynamo bylo po rekordní domácí výhře 11:3 nad Energií nastartované a plné optimismu. Jenže Karlovy Vary nechtěly končit a díky dvěma zásahům útočníka Martina Kohout vyhrály sobotní duel 2:1 a protáhly sérii. Čtvrté střetnutí je na programu v neděli.

Hokejisté Hradce Králové vyhráli třetí utkání předkola v Litvínově 5:1, ovládli sérii 3:0 a ve čtvrtfinále budou hrát s Libercem. Mountfield rozhodl už v úvodní třetině, po níž díky brankám obránců Radima Šaldy, Jérémieho Blaina a útočníka Jakuba Orsavy vedl 3:0..