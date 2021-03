Hanáci se s Plzní potkali v play off počtvrté za posledních pět let a poprvé postoupili. Do vyřazovací části šli přitom z dvanáctého místa po základní části, zatímco Plzeň byla pátá. I proto Olomouc bez ohledu na výsledky dalších sérií předkola ví, že se ve čtvrtfinále utká s nejlepším týmem základní části Spartou.