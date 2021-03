Ch**lo z nás, žrali jsme každý puk, žádný souboj nebyl ztracený, liboval si olomoucký hrdina

Po dlouhém zranění jste stihl odehrát jen pět utkání. Návrat do sestavy je s postupem a rozhodujícím gólem pro vás asi z říše snů?

Určitě. Vždyť já jsem hlavně rád, že vůbec mohu hrát. Náš fyzioterapeut mě však dokázal dát dohromady a za to mu moc děkuji. Ten gól, to už byla taková třešnička na dortu.

Byl však parádní. Gólman Dominik Frodl neměl šanci. Trefil jste to, jak jste chtěl?

Když jsem jel na něho sám v posledním zápase základní části, tak jsem vymýšlel kličku a nic z toho nebylo. Dnes jsem si proto řekl, že jak uvidím díru, vystřelím a vyšlo to.

Brankář Plzně Dominik Frodl.

Luděk Peřina, ČTK

Stejně jako v Plzni jste se i doma prezentovali neskutečnou bojovností a znovu vyhráli o jeden gól...

To je play off. Takové bojovné zápasy jsou. Šli jsme do toho od začátku a nevypustili jediný souboj. Proto jsme vyhráli a postoupili.

Ve třetí třetině to vypadalo, že už více myslíte na udržení výsledku?

Nechtěli jsme hrát úplně zanďoura, ale Plzeň nás tlačila, a tak nám nic jiného nezbývalo.

Všichni vás měli za jasného outsidera. Jenže vy jste vyhráli třikrát za sebou a pro Indiány sezona skončila. Jak jste to dokázali?

Jak jsem říkal, ch..lo z nás, žrali jsme každý puk, žádný souboj pro nás nebyl ztracený a to rozhodlo. Je to neskutečný pocit. Jsem překvapený a zároveň šťastný.

Plzeň vás z play off vyřadila v posledních sezonách třikrát. Byla vaše motivace o to větší?

Jasně. Říkali jsme si, že počtvrté se jim to už nepovede, že puky raději sežereme a za postupem si půjdeme.

V každém z těch tří zápasů jste dali první gól. Bylo to z pohledu postupu klíčové?

Asi ano. Když vedeš, vždycky se ti hraje lépe, než když musíš dotahovat.

Dokázali jste také ubránit první lajnu Plzně s excelentním střelcem Milanem Gulašem. I to byl z pohledu postupu jistě důležitý faktor?

Je to tak. Věděli jsme, co umí, že bude střílet z každé pozice. Trenéři nám proto pouštěli nějaká videa s ním a vyplatilo se. Prakticky k ničemu jsme ho nepustili.

Zleva Tomáš Mertl a Milan Gulaš z Plzně, Tomáš Valenta z Olomouce a brankář Hanáků Branislav Konrád.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Před týdnem jste v Plzni v posledním duelu základní části utrpěli debakl 1:9. Mohlo to mít na sérii předkola nějaký vliv?

Je možné, že nás podcenili. Možná si mysleli, že jim postup spadne do klína zadarmo. Play off je ale úplně jiná soutěž, začíná se tam od nuly. Přišlo mi, že na nás v prvním zápase nebyli nachystaní. Šli jsme do toho více než oni, vyhráli a s nimi se to pak táhlo.

Ve čtvrtfinále vás čeká vítěz základní části pražská Sparta. Co by na ni mohlo platit?

Hlavně bojovnost. Stejně jako proti Plzni. Tedy, že nevypustíme žádný souboj, půjdeme do toho po hlavě, budeme skákat do střel.