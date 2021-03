Památeční dres, skvělý finiš i velké drama. Skuhravý si užil tisícovku se sladkou tečkou

Lepší hokejový thriller si pro svůj významný milník kariéry nemohl přát. Vyrovnání za pět minut dvanáct, infarktové momenty v prodloužení, které nakonec pro Karlovy Vary urval Martin Kohout. Jubilejní tisící zápas v extralize měl pro kapitána Energie sladkou tečku, tým ze světově proslulých lázní v předkole play off stále žije!

„Řekli jsme si, ať dáme klidně gól minutu před koncem, ale že musíme vyrovnat a v sérii vyhrát aspoň jeden zápas," připomněl 42letý centr, který se stal ostře sledovanou postavou sobotní partie.

https://www.facebook.com/hokejkv/videos/506408223700796/

Když na konci února 1999 debutoval v nejvyšší soutěži za Karlovy Vary, chystal se jeho současný spoluhráč Jakub Flek teprve do školní lavice a třeba obránce Daniel Kowalczyk nebyl ani na světě. Od té doby nastřádal velký bojovník a srdcař mezi elitou dalších 999 startů, z toho drtivou většinu v zelenobílém dresu Energie. Od jejího vedení obdržel před utkáním v útrobách arény památeční dres s tisícovkou na zádech a svoje jubileum mohl brzy ozdobit gólem. Na konci první minuty uháněl sám na Kloučka, který mu ale bekhendový blafák kryl. Na ledě strávil celkově přes 21 minut, a nakonec si s ostatními v kabině radostně zakřičel.

Václav Skuhravý v sobotu odehrál 1000. zápas v @telhcz. Pogratulovat mu přišli majitel klubu Karel Holoubek a primátorka města Karlovy Vary Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA 👏 #telh pic.twitter.com/3929wlqbyY — HC Energie K. Vary (@hokejkv) March 14, 2021

„Hodně vyrovnaný zápas s řadou šarvátek kolem brány. Ale šli jsme do toho, že to musíme dneska ukopat," líčil Skuhravý. „V prodloužení to je vabank, může se tam udělat malá chyba, odskočí puk nebo něco. Myslím si, že šance byly na obou dvou stranách," vykládal matador Energie, k níž se nakonec přiklonilo štěstí, když Kohout zblízka dopravil puk za brankovou čáru.

Výtečný výkon přitom podal brankář Novotný, který vytáhl několikrát bravurních zákroků a domácí podržel. „Chytal úplně skvěle, byl jako zeď! Za gól nemohl, špatně jsme si rozebrali hráče před bránou. Na jeho adresu jenom chvála. Skvělý," chrlil komplimenty na devětadvacetiletého muže s maskou, jenž lapil 45 pardubických střel.

Brankář Karlových Varů Filip Novotný zasahuje v sobotním zápase proti Pardubicím.

Slavomír Kubeš, ČTK

Varům vyšlo přání, které trenér Martin Pešout vyslovil po čtvrteční demolici ve městě perníku. „Řekli jsme si v kabině jasně, že Venca má v sobotu 1000. zápas a že ho budeme hrát pro něj," tvrdil tehdy. „Já ale říkal klukům, že nehrajou určitě za mě, ale za Vary. Aby se vůbec nezaobírali, že hraju tisící zápas. Že potřebujeme vyhrát, sérii co nejvíc prodloužit a pokusit se ji otočit," povídal Skuhravý. Pokoření magické mety si považuje, byť čísla úplně neřeší. „Když vás něco baví, tak to chcete dělat. A mě hokej pořád baví," dodal ostřílený borec, jenž před dvanácti lety výrazně pomohl Varům k historickému titulu.

I díky němu Energie v sobotu snížila stav série na 1:2 na zápasy a dnes odpoledne dychtí po druhém bodu.