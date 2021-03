Hokejisté Brna zvítězili ve čtvrtém zápase předkola play off extraligy nad Vítkovicemi 2:1 v prodloužení, i když do 52. minuty prohrávali 0:1. Na gól Marka Kaluse z 11. minuty zareagoval v poslední třetině Jakub Klepiš a v prodloužení v čase 66:12 rozhodl Rhett Holland svým prvním gólem v brněnském dresu. Kometa zopakovala totožnou sobotní výhru a vyrovnala stav série na 2:2. Pátý zápas se hraje v úterý ve Vítkovicích, úspěšnější z této dvojice se utká ve čtvrtfinále s Třincem.

Hosté šli do vedení v 11. minutě, kdy Flick vrátil od zadního mantinelu puk před branku, kde nikým neatakovaný Marek Kalus překonal Vejmelku. Střelec gólu pak obdržel za faul zezadu kromě dvou minut ještě deset minut osobní trest, ale Brno přesilovku nevyužilo.

Vítkovice vedení uklidnilo. Předváděly svoji poctivou hru s kontrolou středního pásma, s patřičnou agresivitou před vlastním brankářem i s ofenzivními výpady. Kometě jakoby scházela energie. Ve 35. minutě sice Holík prostřelil Dolejše, ale po trenérské výzvě nebyla branka uznána ze stejného důvodu jako o den dříve na druhé straně, tedy po kontaktu útočícího hráče s gólmanem v brankovišti.

Ve třetí třetině opět dostávala maximální prostor první brněnská formace. Domácí přidali na agresivitě i na důrazu v napadání, vznikl z toho nápor a gól naděje dal přesilové hře v 52. minutě Klepiš, když šikovně tečoval Královu střelu. Vítkovice znovu protestovaly přes trenérskou výzvu, ale tentokrát neúspěšně. Brno mocně finišovalo, do šancí se však dostal hostující Lakatoš a v poslední minutě i Mallet.

Zápas dospěl do prodloužení, v němž se oba týmy snažily neudělat chybu. Do velkých šancí se dostali Rákos i Kalus, ale gólmani byli úspěšnější. Až se do puku na modré čáře opřel obránce Holland a poslal sérii do pátého zápasu.