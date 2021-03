Zlínský obránce David Nosek ukončil kariéru

"Jsem rád, že jsem se mohl s Davidem potkat v jednom týmu. Považuji ho za vysoce profesionálního hráče, který své kvality prokázal ve své bohaté kariéře. Patří mu poděkování, že její podstatnou část spojil se zlínským klubem," uvedl na klubovém webu sportovní manažer a hlavní trenér Zlína Robert Svoboda.

Nosek si v uplynulém ročníku v dresu předposledních Beranů připsal ve 49 zápasech 11 bodů za dvě branky a devět asistencí. Celkem v kariéře v nejvyšší soutěži nasbíral 316 bodů (112+204). V roce 2004 získal se Zlínem historicky první titul, o rok později dosáhl na stříbro, které pak získal znovu o deset let později s Třincem.

Obránce David Nosek končí svou bohatou kariéru. Stihl překonat hranici magických 1000 startů v #TELH, oblékal dres @narodnitym, nastupoval v @khl a především získal ve Zlíně mistrovský titul👏🏻 Kesone, díky!🤩https://t.co/353xtAR07Z — PSG Berani Zlín (@hokejzlin) March 16, 2021

Do Zlína, kde poprvé působil v letech 2003 až 2010, se vrátil před sezonou 2017/18. "Po vypršení smlouvy v Třinci se mé kroky ubíraly k návratu do Zlína. V minulosti jsem tady hrál dlouhá léta, dobře jsem poznal zdejší prostředí a bylo to blízko domů do Olomouce. Prvořadou volbou byl právě Zlín," prohlásil Nosek, který v extralize dubutoval v prosinci 1999 v barvách Třince.

Na metu 1000 zápasů v domácí nejvyšší soutěži dosáhl v říjnu 2019. "Je to především určitý ukazatel zdraví a poté i výkonnosti. Jsem rád, že to přišlo, člověk se snaží svůj věk nepřipouštět. Záleží hlavně na zdraví, předloňský rok mě z plánování vyléčil," uvedl tehdy Nosek.

V zahraničí si zahrál jen krátce v sezoně 2011/12, kdy nastoupil do 11 utkání v KHL za Nižněkamsk. Za českou reprezentaci odehrál 20 duelů a vstřelil dvě branky.