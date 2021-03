Po domácích výhrách jsem věřil, že to dotáhneme, byl po vyřazení smutný gólman Dolejš

Těsně před startem play off přišly Vítkovice kvůli pozitivnímu testu Miroslava Svobody o předpokládanou gólmanskou jedničku a sérii musel odchytat Daniel Dolejš. V bitvě s Kometou obstál. V prvních dvou domácích duelech dostal po jednom gólu, v Brně kapituloval podruhé vždy až v prodloužení. Také v rozhodujícím pátém utkání série dostal pouhé dvě branky, přesto se z postupu do čtvrtfinále radoval soupeř. „Ta série byla fakt obrovsky vyrovnaná. Každý zápas byl o jednom gólu. Jsme ti smutnější. Dva nula jsme vedli, postupu jsme byli blízko a o je to možná horší,“ říkal 26letý Dolejš, jenž si užil pocity brankářské jedničky v play off poprvé v kariéře.

Do série proti Brnu jste šel jako nečekaná jednička, když Miroslav Svoboda vypadl kvůli pozitivnímu testu na covid-19. Jak jste to přijal?

Vážně jsem to nečekal, přišlo to jako blesk z čistého nebe. Ale na druhou stranu jsem byl rád. Byla to velká šance a zkušenost. Snažil jsme se užít každý zápas, a jen škoda, že jsme to nedotáhli k postupu. Bylo by fajn si zahrát další sérii. Měli jsme to výborně rozehrané, kluci za to, jak makali v každém zápase, by si postup zasloužili.

Zvládli jste oba úvodní domácí zápasy, nebyli jste až moc naladěni na postup?

Absolutně ne. Všichni víme, jaký má Brno zkušený mančaft. Jeli jsme tam s velkým respektem. Odehráli jsme tam parádní zápasy a chyběl kousíček. Bylo to o jednom gólu navíc a postoupili bychom my.

Všechny zápasy byly hodně vyrovnané, dá se najít moment, kde se série zlomila?

Těžko hledat. Ta série byla fakt obrovsky vyrovnaná. Každý zápas byl o jednom gólu. Jsme ti smutnější. Dva nula jsme vedli, postupu jsme byli blízko a o je to možná horší. Nebyl tam zápas, kdybychom vyloženě propadli a mohli bychom říct, že bychom bylo horší a nezasloužili si to.

Brankář Vítkovic Daniel Dolejš právě dostal gól.

Jaroslav Ožana, ČTK

Před čtyřmi lety jste zažil podobný vývoj série s Plzní. Taky jste vedli dva nula na zápasy a nakonec ji ztratili. Věřil jste, že to nyní ustojíte?

Nevím, zda se to dá srovnávat. Já ji prožil v jiné roli, převážně na střídačce a do zápasu jsem šel snad jednou v Plzni. Bylo to jiné, protože se nám v Plzni nedařilo a ty zápasy byly jednoznačnější. I když jsme nad Kometou vyhráli první dva zápasy, tak jsme nelítali v oblacích, že to bude 3:0 na zápasy. Ale věřil jsem po domácích vítězstvích, že to už dotáhneme.

V první třetině jste musel po ráně Bondry na šití. Zranil vás na obočí puk, nebo maska?

Trefil mě do masky a hrana masky mi roztrhla obočí. Pan doktor mi to dal rychle dokupy a mohl jsem se vrátit do zápasu.

Brankář Vítkovic Daniel Dolejš a Martin Zaťovič z Brna.

Jaroslav Ožana, ČTK

Bylo jasné, že se vrátíte?

Viděl jsem krev, tak jsem jel na střídačku a čekal, co semnou doktor udělá.

Vnímal jste, jak si vede náhradník Marek Peksa, pro něhož to byl v jednatřiceti letech extraligový debut?

Ošetřovna je blízko ledu, takže jsem měl přehled. Naštěstí se nic vážného nestalo. Naopak, když jsem byl už na střídačce, tak jsme dali gól na 1:1, což bylo příjemné. Ale vlastně jsem ho neviděl, protože jsme se soustředil na to, že se vrátím do hry.