Způsob, jakým zatočili s Plzní, budí respekt. I tak jsme obrovští favorité, ví ředitel Sparty

„Máme k Olomouci velký respekt. Zároveň si troufnu tvrdit, že série bude zejména o nás, protože jsme v základní části prokázali sílu i kvalitu, kterou musíme potvrdit. Moc dobře víme, co play off vyhrává," tvrdí Ton.

Kohouti už v základní části dokázali, že se Spartou umějí hrát. Zapsali s ní dvě prohry a stejný počet výher, naposledy triumfovali před měsícem na jejím ledě 3:0. Důležité bude, jak si Sparta poradí s propracovaným obranným systémem Hanáků.

Hráči Sparty se fotografují s Prezidentským pohárem pro vítěze základní části extraligy.

Roman Vondrouš, ČTK

„Ne pokaždé se dá defenzivou vyhrát celá série. Tím nechci snižovat kvalitu Olomouce, ale čtvrtfinále bude o nás. Nesmíme upozadit naši hokejovou kvalitu na úkor jejich bojovnosti. Kvalita je na naší straně, kluci jen musí plnit pokyny trenérů," míní sportovní ředitel Sparty.

V její prospěch by mohla hrát kvalita ve všech čtyřech formacích. „Vyhrává tým. Není to tak, že naše první lajna musí vyhrát celou sérii. Všichni víme, čím je Olomouc už několik let nebezpečná. Zápasy hraje ve vysokém nasazení na hraně faulů a obětavosti. Čekají na rychlé protiútoky, které dokážou využít, ale nesmíme opakovat scénář z předkola a pustit je třeba do vedení 2:0. Máme respekt, ale nebudu zastírat, že jsme obrovští favorité," soudí Ton.

Přestože trenéři už vědí, který gólman bude pro play off jedničkou, veřejně zatím nechtějí prozrazovat, jestli to bude Alexander Salák, nebo Matěj Machovský. Spíše ale půjde o prvně jmenovaného, jehož Sparta získala na konci prosince a v závěru základní části oplýval lepší formou než Machovský.

Brankář Sparty Praha Alexander Salák.

Vlastimil Vacek, Právo

„Machy odchytal v sezoně spoustu zápasů a útlum potká každého. Víme, že poslední dobou byl Saša o něco jistější a měl vynikající čísla, ale pořád se bavíme o deseti zápasech. Machy měl takové období také. Víme, kdo ve čtvrtfinále začne, přesto je teoreticky možné, že se v případných dalších sériích mohou prostřídat. Kdo chce vyhrát titul, musí mít dva kvalitní brankáře, protože málokdy odchytá všechno jeden brankář," upozorňuje Ton.

Mírnou nevýhodou Pražanů může být jejich čtrnáctidenní pauza od posledního utkání základní části s Mladou Boleslaví. „Olomouc má pauzu jen týden, je v tempu a zároveň má dost odpočinku. Nemá co ztratit, hraje proti favoritovi, ale kluci se musí soustředit na první zápas. Čeká nás soupeř, se kterým v prvních dvou zápasech neočekávám žádné přestřelky," věští Ton.

Dílčí úspěch sezony, tedy zisk Prezidentského poháru pro nejlepší tým základní části, na Spartě nepřeceňují. Třeba v roce 2012 Pražané taky vyhráli základní část a následně vypadli s Kometou už ve čtvrtfinále. O dva roky později skončili po ovládnutí základní části soutěže v semifinále play off, když jim stopku vystavilo znovu Brno. V obou případech tým vedl Josef Jandač, který s Miloslavem Hořavou i nyní.

„Všichni si uvědomují, že se o celkovém úspěchu sezony rozhoduje v play off. Kluci vítězství v základní části oslavili, ale čeká nás důležitější úkol," ví Ton, jemuž dělá radost prázdná marodka týmu. Do tréninku už se zapojil i obránce Ondřej Němec, který se zranil v předposledním zápase základní části proti Kometě.

Přestože velké posilování před uzavřením lednového přestupního termínu Sparta neplánovala, měla zájem přivést zpátky útočníka Filipa Chlapíka. Ten už v klubu v sezoně působil, pak se ale vrátil do Ottawy. Když ale na konci února u Senátorů skončil, comeback do Sparty už kvůli uzavřeným přestupům nepřicházel v úvahu. A tak 23letý forvard zamířil do Lahti, neboť ve Finsku (ale třeba i Švýcarsku) v té době ještě probíhalo přestupní období.

„O Filipa jsme stáli, ale na konci ledna nám bylo řečeno, že zůstane v Kanadě. Za čtrnáct dní bylo všechno jinak, ale on už mohl jít jenom do Finska. To nám nepřijde úplně fér, protože se v Česku zbytečně ohraničujeme a připravujeme extraligu o zajímavější jména," posteskl si Ton.