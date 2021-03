Zohornova lajna? Extrémně chytří hráči, varuje Růžička

Paní Štěstěna se k němu obracela zády. Jan Růžička prožil martyrium s kolenem, které v minulých dvou sezonách dvakrát přibrzdilo jeho hokejovou kariéru. V létě se vrátil do mladoboleslavské branky a v základní části se držel v popředí extraligových statistik. Teď má před sebou jasný cíl: Pomoci Bruslařům do semifinále play off a ukončit sezonu Pardubicím, které disponují velkou ofenzivní silou.

Sledoval jste nějaký zápas Dynama v předkole s Karlovými Vary?

Koukal jsem na dva zápasy. Mají strašně silnej tým, řadu individualit a ohromnou sílu v přesilovkách. Nečeká nás nic jednoduchého. Věřím, že nebudeme tak faulovat jako Vary, na druhou stranu nejde odehrát každý zápas bez vyloučení. Naše oslabení měly ale ke konci základní části stoupající tendenci. Hráli jsme v nich výborně. Musíme na to navázat.

Proti Energii se prosazovaly všechny pardubické lajny, výtečně šlape formace Kousal - Zohorna - Camara. Nic jednoduchého vás v brance nečeká...

Jsou to extrémně chytří hráči, ať už Kousal nebo Zohorna. Dostali k sobě Camaru, který potvrdil, že je fantastickej střelec. Tým mají celkově dobře poskládanej. Dostaneme od trenérů nějaké podklady, hráče budu mít načtené. Budu vědět, co tak nějak dělají, kde se pohybují v přesilovkách, ale já se nesoustředím tolik na soupeře, ale hlavně na svoji hru a výkon.

Pardubice držel i Milan Klouček. Překvapil vás svými výbornými výkony?

Upřímně, vůbec! Znám ho strašně dlouho. Pracovitej a skromnej kluk, kterej si šanci před Barulinem zasloužil víc. V sérii s Varama jim stoprocentně pomohl k postupu velkým dílem i on. Přestože výsledky vypadaly občas dost jednoznačně, Milan vytáhl vždycky nějakej důležitej zákrok, kterým to překlopil na pardubickou stranu. Předkolo zvládl fakt výborně.

Brankář Mladé Boleslavi Jan Růžička kryje šanci Kevina Klímy z Mountfieldu HK.

Radek Petrášek, ČTK

S Dynamem máte pozitivní bilanci vzájemných utkání. Doma jste s ním neprohráli už šest let, zápasy v základní části ale byly vyrovnané. Jak jste je vnímal?

Nerad bych se vracel k tomu, co bylo. Všechno je už smazaný a začíná se od stavu 0:0. Budou rozhodovat speciální týmy. Musím říct, že nás už svrbí ruce. Dvaapadesát kol jsme kvůli play off dřeli, a teď přichází. Ohromně se těšíme a čekáme, až to vypukne!

Díky umístění v první čtyřce si dopřáli pár dnů oddechu. Vyčistili jste si hlavu, pauza vám jistě přišla vhod...

Určitě. Dva dny jsme měli úplně volno a pak se začali chystat na čtvrtfinále. Program byl v této sezoně nahuštěný, hrálo se čtyřikrát v týdnu, takže jsme rádi, že jsme si mohli odpočinout a v tréninku se zaměřit na detaily v naší hře, které bychom chtěli mít vypilovaný. Můžeme polemizovat, jestli budou rozehranější nebo unavenější než my. Myslím si, že až se hodí úvodní bule, zapomene se na to. Kdo tomu půjde víc naproti, ten bude v sérii šťastnější.

Celou základní část jste neustále atakovali první čtyřku, velká spokojenost?

Celkově se nám povedla. Předváděli jsme stabilní výkony. Měli jsme pár výpadků, ale nikdy jsme se nedostali do nějaký dlouhodobější krize, která by měla trvat pět šest zápasů. Některé se nám nepovedly, což je ale během sezony normální. Můžeme být určitě spokojení.

Přitom jste si dokázali, že se nemusíte obávat žádného soupeře.

Je to tak. Když budeme hrát naši hru, můžeme porazit kohokoliv. Postavení v základní části taky mluví za vše. Na druhou stranu bych to zase nepřeceňoval. Začne to teď všechno nanovo, je potřeba vstoupit do série hladověji než Pardubice.

Brankář Mladé Boleslavi Jan Růžička se raduje z výhry.

Vít Černý, ČTK

Zranění se vám vyhýbala. Po všech zdravotních útrapách vám určitě spadl balvan ze srdce...

Jsem fakt hrozně rád, že už můžu odpovídat na otázky k hokeji, a ne k zdravotnímu stavu (úsměv). Že jsem sezonu zvládl a dokázal si, že chytat můžu a umím. Těší mě, že zdraví drží a celou sezonu se mi povedlo odehrát bez zranění. Těším se na play off.

Úspěšnost zákroků jste vytlačil na 91,34 procenta, třikrát vychytal nulu, tým jste dovedl podržet. Jak jste se cítil v brankovišti?

Nějaký chyby tam byly, ale z osobního hlediska to nebylo vůbec špatný. Výkonnost se mi povedlo vyladit, aby nebyly zbytečný výkyvy nahoru a dolů. Cítil jsem se výborně. Samozřejmě čísla jsou jedna věc, ale pro mě jsou nejdůležitější výhry a ty jsme se mnou v brance přidali, za což jsem rád.