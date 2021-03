Nechci vyznít jako ubrečená paní Jandačová, ale nejsme silnější než v roce 2016, říká kouč Sparty

Experti i bookmakeři vás označují jako hlavního favorita na Masarykův pohár. Přijímáte tuto roli?

Miloslav Hořava: Je to bráno na základě základní části, kterou jsme vyhráli, ale forma v play off je něco jiného. Olomouc už si v něm vyzkoušela, že formu má, zatímco my teprve zjistíme, jak jsme na tom. Zatím neřešíme, jestli nás někdo považuje za hlavního favorita na titul.

Překvapila vás Olomouc, jak jednoznačně v předkole play off přejela Plzeň?

Josef Jandač: Olomouc měla v průběhu sezony spoustu zraněných hráčů a jen málo zápasů odehrála v kompletním složení, jaké má teď k dispozici. Dokázali si načasovat formu, hrají hodně urputný hokej, proti kterému se Plzeň neprosadila, podpořený dobrým výkonem brankáře. Nedá se říct, že by její postup pro nás byl zas až takovým překvapením. Sílu Olomouce samozřejmě vnímáme. Sice skončila po základní části dvanáctá, její urputný herní projev je ale pro nás vztyčený prst.

I kvůli tomu, že v základní části vás dokázala ve dvou ze čtyř vzájemných zápasů porazit?

MH: Až na jeden jednoznačný výsledek v náš prospěch byly ostatní zápasy těsné, takže víme, co nás čeká.

Miloslav Hořava (vlevo) s Josefem Jandačem na tréninku hokejistů Sparty.

Vladimír Koča, HC Sparta Praha

Máte k dispozici kompletní kádr?

JJ: Do prvního zápasu máme nějaký plán. Někteří hráči v sestavě nebudou, ale nebudeme se vyjadřovat, jestli je někdo zraněný. Můžu jen říct, že Ondra Němec začal po zranění trénovat, ale pro první zápas stoprocentně nebude.

Interně už jste rozhodli o brankářské jedničce pro play off. Prozradíte, jestli jí bude Alexander Salák, nebo Matěj Machovský?

MH: Celou sezonu sestavu říkáme až v den zápasu a uděláme to tak i teď v play off. Není to o tom, že bychom to chtěli tajit, ale hráčům sestavu řekneme v sobotu při přípravě na první zápas.

Brankář Sparty Praha Alexander Salák.

Vlastimil Vacek, Právo

Bylo náročné hráče po zisku Prezidentského poháru pro vítěze základní části krotit a připomínat jim, že teď je vše zapomenuto a začíná se od nuly?

JJ: S tímhle jsme neměli vůbec žádný problém. Kluci vědí, co nás čeká, a žádné oslavy neprobíhaly. Pochopitelně jsme byli rádi, že jsme dlouhodobou část vyhráli, ale víme, že chceme i ten druhý pohár.

Pane Jandači, problesklo vám hlavou, že při vašem dřívějším působení ve Spartě jste základní část vyhráli i v letech 2012 a 2014, pak ale následoval konec ve čtvrtfinále resp. semifinále play off?

JJ: Samozřejmě jsem si na to vzpomněl.

Přemýšlel jste, co udělat lépe, aby se to letos neopakovalo?

JJ: Určitě jdou věci udělat lépe, hlavně si ale myslím, že se nám musejí vyhýbat zranění a musí se sejít věci, které se třeba předtím nesešly. Doufejme, že nám bude trošičku přát takové to neviditelné štěstí. To nevidíte, ale víte, že puk se odrazí k vám, že půjde od tyčky do branky, že nemáte zraněných pět klíčových hráčů a podobně. To je v každém play off stejné. Když se takové věci potkají, může to vyjít.

Nejblíže jste byl, pane Jandači, zisku titulu se Spartou před pěti lety, když vás až ve finále zastavil Liberec. Dá se síla současného kádru porovnat s tím z roku 2016?

JJ: Úplně porovnávat to nejde. Necítím, že by náš aktuální tým byl silnější než ten v roce 2016. Tehdy byla naším největším problémem extrémní marodka, a to jsme měli ještě širší kádr než teď. Asi je hloupé se o tom bavit a nechci, aby to vyznělo jak tehdy od Ševce, že jsem ubrečená paní Jandačová (tak se tehdejší obránce Liberce Martin Ševc vyjádřil o Josefu Jandačovi během finále 2016 se Spartou - pozn. aut.), ale v roce 2016 jsme měli v play off asi šest nebo sedm zraněných hráčů. Což byl výrazný zásah do sestavy. Myslím, že být v plné síle, mohla finálová série s Libercem vypadat jinak.

Tehdy vám asistenta dělal Zdeněk Moták, který nyní vede jako hlavní trenér právě Olomouc. Chystáte si před startem série zavolat?

JJ: Žádná komunikace teď mezi námi neproběhla. Se Zdendou Motákem máme výborný vztah, byla s ním skvělá spolupráce, ale potom se naše cesty rozešly. Zdeněk je výborný trenér, v Olomouci odvádí parádní práci. Rád ho uvidím, ale je play off a maximálně si řekneme, co rodiny. Je to bezvadný chlap, mám ho rád, ale teď je to nepřítel.

Zůstává v aktuální „covidové sezoně" ještě výhoda domácího prostředí, když do ochozů stejně nemůžou diváci?

MH: Absencí diváků se výhoda domácího prostředí malinko smazává. Pochopitelně jsme ale rádi, že čtvrtfinále začínáme doma.