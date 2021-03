V sezoně dal Hrňa Brnu tři góly, dva byly vítězné. Věřím, že se mě štěstí udrží, říká

V sezoně plnil útočník Erik Hrňa často nevděčnou roli třináctého útočníka. Jeho čas přicházel hlavně v přesilovkách a v oslabeních. Jedenáct ze čtrnácti gólů dal právě při nerovnovážném počtu hráčů na ledě. Deset vstřelil v početní výhodě, jeden v oslabení. „Někdy je tahle role těžší. Když jsem na střídačce studený, není lehké skočit rovnou do přesilovky. Přijde mi, že mi pak chybí vždycky ten krok nebo lehkost,“ vypráví 32letý třinecký útočník, kterého od soboty proti Kometě čeká jedenácté play off v kariéře.

Úřadující šampióni z Třince se od soboty ve čtvrtfinále postaví přemožiteli Vítkovic v předkole play off Kometě Brno, proti níž Hrňa v této sezoně třikrát skóroval. Dvě jeho trefy byly vítězné. „Doufám, že mi tohle štěstí vydrží," přeje si vsetínský rodák. Jeho góly pomohly k tomu, že Třinec soupeře z Brna v této sezoně porazil ve všech čtyřech duelech.

„Tohle může být psychická vzpruha, ale spoléhat na to nemůžeme. Brno je v pohodě, vyhráli sérii. V play off není moc šancí na nějaké opravy. Prohrajete jeden zápas a končíte. Nemusí být žádná další možnost. Proto se musíme nachystat na každý zápas tak dobře, abychom všechny urvali. Myslím, že to bude urputný boj," předpovídá Hrňa.

Erik Hrňa z Třince překonává gólmana Českých Budějovic Marka Čiliaka.

Václav Pancer, ČTK

Klíčové podle něj bude nedat Kometě přesilovky. „Mají je výborné. Sice jim to proti Vítkovicím trochu vázlo, ale zase by se mohli rozjet. Na to je třeba si dát bacha. Ale není to jen o té jejich první lajně," připomíná někdejší nejlepší střelec extraligy.

Své střelecké schopnosti, kterými v sezoně 2014/2015 trápil extraligové brankáře, by rád Hrňa ve vyřazovacích bojích znovu ukázal. „Na každém tréninku střelbu piluji, po tréninku zůstávám a střílím. A musím zaklepat, docela to padá tam, kde chci. Ale to je střelba bez tlaku, zápasy jsou o něčem jiném. Přesto doufám, že mi to tam bude padat i v nich," přeje si Hrňa.

Ve čtvrtfinálovém souboji se Hrňa na ledě potká se svým předchůdcem v roli pokladníka třinecké kabiny Danielem Rákosem. Stav hráčské kasy ale určitě probírat nebudou. „Když odcházel, tak nám tam nechal něco i na další sezonu, takže tohle je v pořádku. Dan to dělal parádně a já se to pak za pochodu učil. Dělám to asi stejně, jen jsem trochu zvedl taxy," směje se Hrňa.

Hokejisté Třince Milan Doudera, Marian Adámek, Erik Hrňa a Daniel Kurovský oslavují první gól během utkání na ledě Sparty.

Vlastimil Vacek, Právo

Rákose znají Třinečtí nejen coby spolehlivého pokladníka. Na ledě by útočník s přezdívkou Bambus pro svůj tým nechal duši. „Dana všichni moc dobře známe. Svou práci před brankou umí dělat velice dobře. Rád chodí ke gólmanovi hodně blízko a snaží se obráncům hodně znepříjemnit hru. Je dotěrný, ale když nám do gólmana nebude najíždět, ať si tam stojí. Ale brankáře si chránit budeme. Jen se nesmíme nechat vyprovokovat a oslabit tím tým," připomíná Hrňa.