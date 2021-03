První půlku zápasu jsme zjišťovali, co je play off, přiznal Augusta po parádním obratu Liberce

„Zaslouženě jsme vyhráli. Nezačali jsme sice úplně ideálně, ale od půlky zápasu jsme se zvedli a hráli jsme tak, jak jsme chtěli," řekl Adam Musil, který 72 vteřin před koncem základní hrací doby vyrovnal na 3:3 při hře bez brankáře.

„Po třetím gólu asi opravdu nebylo moc lidí, kteří by nám věřili. Ale hráči ano, střídačka žila a šla si za tím," liboval si kouč Patrik Augusta. Výmluvná je statistika počtu střel podle jednotlivých třetin: 8:7, 18:9, 16:3. V dramatickém prodloužení se šancemi na obě strany pak 7:4.

„Nepoložili jsme zbraně a dokázali jsme zápas otočit, což je super. Věřím, že nás to nakopne," poznamenal střelec první branky domácích David Gríger.

Jak si vítězové vysvětlují dvě naprosto odlišné poloviny napínavé bitvy? „Možná, že jsme už delší dobu nehráli a potřebovali jsme se trochu dostat do zápasového rytmu. Od půlky zápasu jsme to začali být zase my a už to bylo dobré, šli jsme si za vítězstvím," pověděl Gríger.

„Nebylo to jednoduché. První půlku zápasu jsme zjišťovali, co je play off. Udělali jsme nějaké naivní fauly, ale od třetího inkasovaného gólu klobouk dolů před hráči. Začali jsme hrát, vyhrávat souboje, tlačili jsme se do brány. Hodně jsme stříleli a hráči byli odměnění prvním vítězstvím," nabídl svůj pohled Augusta.

Autor rozhodujícího gólu Michal Birner z Liberce.

Radek Petrášek, ČTK

Jak takový obrat může celou sérii ovlivnit? „Myslím, že ovlivní jedině to, že se nám bude před dalším zápasem lépe regenerovat. V pátek v pět hodin se začíná znovu za stavu 0:0 a bude to stejný boj," uzavřel Augusta. Série pokračuje opět na ledě Bílých Tygrů.