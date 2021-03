Sezona už mu skončila, trestu ale kapitán Karlových Varů stejně neuniknul

Kapitán hokejistů Karlových Varů Václav Skuhravý obdržel od předsedy disciplinární komise extraligy Viktora Ujčíka trest na jedno soutěžní utkání a pokutu ve výši deseti procent měsíčního platu za faul na pardubického obránce Jana Koláře v nedělním čtvrtém duelu série předkola play off.

Skuhravý ve 47. minutě zápasu, který Energie nakonec prohrála 1:5 a znamenalo to pro ni konec sezony, seknul Koláře do rozkroku. Od rozhodčích Laciny s Pražákem vyfasoval trest na pět minut a do konce utkání za sekání.

„Skuhravý v návaznosti na předchozí souboje v předbrankovém souboru zřetelně sekl protihráče úderem vedeným zespoda nahoru do oblasti rozkroku," prohlásil Ujčík po prostudování videozáznamu.

Při vynesení výše trestu přihlédl k tomu, že Kolář utkání dokončil, stejně jako k tomu, že Skuhravý byl v uplynulých dvou letech disciplinárně trestán.