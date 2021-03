Po kanonádě z předkola nastalo soužení. Dynamo si podruhé vylámalo zuby na Růžičkovi

Bez inkasovaného gólu zvládla Mladá Boleslav i druhé domácí vystoupení ve extraligovém play off a po páteční výhře 5:0 už vede ve čtvrtfinálové sérii před jejím pondělním stěhováním do Pardubic 2:0 na zápasy. Dynamo během čtyř utkání předkola nastřílelo devatenáct gólů, ale teď opakovaně nevyzrálo na boleslavského Jana Růžičku.

„Nic ale nepřeceňujme, zatím jsme vylezli jen na druhý stupínek vysokánské pyramidy, za vším ale stojí pečlivost týmu," líčil gólman, jenž čtvrteční čisté konto ozdobil třiceti zásahy a k repríze stačilo pochytat dvaadvacet pardubických střel.

„Měl bych radost, i kdybychom vyhráli 10:9. Cítím se ale celou sezonu výborně a snad se opravdu povedlo vyladit výkonnost, abych neměl zbytečný výkyvy nahoru a dolů," řekl Růžička.

V pátek ho sice překonal ve 12. minutě Camara, jenže domácí okamžitě uplatnili coach challenge. Když sudí u videa zjistili, že přihrávající Kosticyn se dopustil nedovolené hry vysokou holí pardubické vyrovnání bylo odvoláno a dál platil stav 1:0 pro Boleslav, který stanovil Jakub Kotala o 84 sekund dřív.

„Adam Zbořil perfektně zablokoval střelu, já jen valil za pukem do rozevřené obrany. Sice poskakoval, přesto se mi podařilo správně zakončit," líčil autor úvodního gólu, jenž pak ještě přispěl gólovou tečí v přesilovce.

Přesilovky nás posílaly dolů, smutní Tybor

Boleslav těžila z dobře organizované hry a skvěle bruslila. Hostům nepomohlo ani ze 71 sekund dvojité početní výhody. „Přesilovky nás spíš posílaly dolů. Celý zápas nám chyběly pohyb i rychlost, taky větší tlak do branky. Pak je z domácího gólmana hrdina," mínil útočník Radoslav Tybor.

Jak si počínat při vyloučení soupeře pak Pardubicím názorně předvedl Šťastný 19 vteřin před druhou pauzou, čímž vzalo Dynamu definitivně vítr z plachet.

Zleva Oscar Flynn z Mladé Boleslavi, Juraj Mikuš z Pardubic, Martin Bučko z Pardubic a brankář Pardubic Milan Klouček.

Michal Kamaryt, ČTK

V poslední třetině byli hosté už naprosto odevzdaní. „Potřebujeme být o dost důraznější v koncovce. Když nedáme gól, tak nemůžeme ani pomyslet na vítězství. Boleslav nás ale taky moc nepouští do šancí a vůbec nám nejdou přesilovky, na to se musíme před víkend zaměřit a uvidíme, co dokážeme změnit," uznal pardubický trenér Richard Král.