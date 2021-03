Sparta vyráží do boje! Horák nabádá k tvrdé práci a obětavosti

Na prahu třicítky větří šanci. Okusil NHL, je ošlehaný zkušenostmi z KHL i švédské ligy, jenže klubový titul ve sbírce nemá. „V tak dominantním týmu jsem v žádný lize ještě nebyl. Máme našlápnuto opravdu dobře," pokyvuje. Zároveň ale brzdí euforii. „Základní část skončila. Teď to musíme potvrdit v play off! burcuje před úvodním čtvrtfinále s Olomoucí, které je na programu v sobotu od 17 hodin v O2 areně.

Sparťané vyrazí do série v roli jasného favorita, jenže houževnatí Hanáci nutí k ostražitosti. V předkole vyřídili silnou Plzeň. Play off hokej jim vyhovuje, s uzdravenými marody inkasovali v sérii jen čtyři góly, výborně chytal Konrád. Šichtu tuší také Horák. „Musíme být stejně obětaví nebo ještě obětavější než oni. Když předvedeme tvrdou práci a dáme do hry srdce, naše hokejovost se pak ukáže," prohlásil ostřílený útočník.

Útočník Roman Horák (vlevo) slaví se sparťanskými spoluhráči gól proti Plzni. Vlastimil Vacek, Právo

„Důležitej bude začátek, abychom se dostali do pohody. Nesmíme panikařit. Pořád se držet našeho hokeje, i kdybychom třeba prohrávali," připomíná. Základní část mu vyšla. Se 17 góly a 30 asistencemi byl spolu s Tomáškem druhým nejproduktivnějším hráčem mužstva. Sparta na jeho produktivitu spoléhá i v klíčové fázi sezony.

„Měl jsem pasáže, kdy jsem hrál líp, pak to bylo trochu horší. Výhoda je, že všechny čtyři lajny mohou dát gól. Když to někomu jeden dva zápasy nepůjde, mohou zaskočit jiní," říká Horák. „Kdyby se naší formaci nedařilo bodově, musíme padat na hubu, blokovat střely, dohrávat souboje... Mladí to uvidí a budou to dělat taky. Je jedno, jestli jste měl v základní části padesát bodů nebo pět. Porvat se tam musíme každej," dodává.