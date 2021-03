Rozhodovat budou speciální týmy, myslí si před startem play off třinecký kouč Varaďa

Je posledním extraligovým trenérem, který dovedl svůj tým k mistrovskému titulu. Po roční Václav Varaďa povede ve čtvrtfinále Třinec proti Kometě Brno, v čele s nejproduktivnějším hráčem extraligy Američanem Peterem Muellerem. První utkání série se hraje dnes (od 15 hodin). „V pěti proti pěti je to vyrovnané, tam moc gólů nepadá. Rozhodnou speciální týmy. Oni si v přesilových hrách šance vytvoří. My se tedy budeme snažit oslabení omezit na co nejnižší možný počet,“ říká Varaďa.

Přál jste si pro čtvrtfinále více Brno, či Vítkovice?

Série s Vítkovicemi by možná měla ještě větší grády. Bylo by to derby, určitě by to bylo hodně sledované. Ale těším se i na souboje s Kometou. Pro nás těžký soupeř s výborným prvním útokem a solidní týmovou hrou.

Bude klíčem k postupu ustrážit první formaci Komety ve složení Zaťovič-Holík-Mueller?

Ve hře pět na pět je to vyrovnané, gólů moc teď nepadá. Rozhodovat mohou speciální týmy. Oni si v přesilových hrách šance vytvoří. Je tam o jednoho hráče míň, proto se tedy budeme snažit oslabení omezit na co nejnižší možný počet. A když už bude, tak abychom je hráli dobře. Vítkovice hrály oslabení dobře, obětavě, takovou hrou bychom se chtěli prezentovat i my.

Jak s hráči pracujete, aby se zbytečných faulů vyvarovali?

Víme, kde je síla Komety. První útok je na tom velmi dobře hlavně v přesilových hrách, kde hraje skoro celé dvě minuty. Příležitostí jim nechceme dát moc. Ale myslím, že oni budou nabádání stejně, protože taky vnímají sílu, jakou máme v přesilových hrách. Hlavně v počátku zápasů to bude takové nervóznější a hodně vyrovnané.

Stejně jako Brno se i vy opíráte o elitní formaci. Hodně vás potěšilo, že se ke Stránskému a Růžičkovi vrací Petr Vrána?

Jsme všichni rádi, že je Petr zpátky. Je play off, je tady pro kluky, vede je. Nemá situaci jednoduchou a budeme se všichni snažit mu pomoct. Petr je jeden ze základních kamenů našeho týmu. Hrozně si toho vážíme a přejeme mu, ať se situace zlepší, co nejlépe. Pokud to je vůbec možné.

Asi by se nikdo nedivil, kdyby Petr Vrána sezonu stornoval. Cítíte to stejně?

Může se to stát. Teď je ale situace taková. Petr se s tím pere, je to bojovník. Možná přijde na jiném myšlenky, přestože to neustále a dennodenně prožívá. Neříkám, že nemůže dojít k nějakému zvratu a jednoho dne neřekne, že to prostě vidí zase jinak. Ale teď chce hrát a my jsme za to rádi.

Kometa hrála s Vítkovicemi pět zápasů, byl jste spokojený, když zápasy přibývaly?

Až si říkám, že je škoda, že nehráli na sedm. (smích) Určitě by sedmý zápas byl, protože Vítkovice hrály velmi dobře. Byla to vyrovnaná série.

Může hrát těžká série, kterou má Brno za sebou, roli?

My jsme měli třináctidenní pauzu, byla to pro nás šance na doléčení šrámů a ostatních záležitostí, které se kolem našeho týmu objevily v závěru sezony. On naopak hráli. Ale myslím, že oba týmy půjdou do čtvrtfinále nachystané. Přestože Kometa teď odehrála o malinko víc utkání.

V základní části probírali i fanoušci na sociálních sítích sílu třineckých brankářů. Jakub Štěpánek je nemocný a nejméně v úvodu play off chytat nebude. Jste spokojený s brankářskou silou?

Já si jen přeju, aby to kluky trefovalo. Aby udělali v bráně maximum a pomohli týmu. Musím říct, že druhé místo a 106 bodů v základní části je i vizitka brankářů, kteří to občas v našem týmu a s naším hokejem nemají moc lehké. Nejde na ně moc střel a musí se držet v koncentraci. Pak přijde gólová šance, mají to těžké. My je potřebujeme a cítím, že i oni od sebe očekávají maximum.

V sezoně jste přivedli Ondřeje Kacetla právě z Brna a litvínovského Davida Honzíka. Kdo sérii začne?

No, půjde tam ten, který bude mít na sobě betony. Asi bych to nechal tak i s ohledem na soupeře, který tuhle informaci zjistí, až to vypukne. My nasadíme brankáře, který bude k dispozici s nejlepší možnou formou.

V sezoně jste dávali hodně gólů, bude to tak i v play off, nebo bude spíše rozhodovat jeden gól?

Když ho dáme my, je to v pohodě (usmívá se). Uvidíme. Ať postoupí ten, kdo je lepší, chce to víc. Já věřím, že to budeme my.