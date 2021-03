Očekávaný návrat? Vrána po drsném střetu nedohrál

Byl to očekávaný návrat, třinecký Petr Vrána ho vyzdobil parádní asistencí, ale nakonec první zápas play off s Kometou (5:0) nedohrál. "Je jedním z našich lídrů. Jsme strašně rádi, že se vrátil. Přináší strašně moc," podotkl útočník Martin Růžička na adresu kapitána, který chyběl Ocelářům v posledních třech kolech základní části kvůli úmrtí manželky.

"Odvedl hlavně spoustu defenzivní práce, například vyvážení kotoučů z obranného pásma. Je schopen v plné rychlosti s hlavou nahoru dělat správná rozhodnutí. Přihrávka na gól Martina Růžičky byla skvělá. Hrál velmi dobře," konstatoval kouč Václav Varaďa.

Vrána ale zápas nedohrál. Ve 44. minutě jej tvrdě srazil na led brněnský obránce Michal Gulaši. "Zákrok jsem viděl na střídačce jen z jednoho záběru na tabletu. Brněnský hráč byl v posedu a buď byl Petr trefený ramenem, nebo kolenem, musím se na to ještě podívat. Možná to bylo malinko pozdě," řekl Varaďa.

Vrána těžce rozdýchaval už ve druhé třetině faul Rhetta Hollanda.

Rozhodčí za zákrok Gulašiho nevylučovali, ale rozdali v poslední části 48 trestných minut. Na druhé straně nedohrál Holland, který odstoupil po nárazu na mantinel.

Od třetí třetiny přibývaly v zápase drobné šarvátky a strkanice. "Je to play off, nikdo nám nedá nic zadarmo. Takhle to je a asi i bude," pronesl Růžička a dodal, že si není jistý, zda Vrána do druhého utkání nastoupí.

Série bude pokračovat v neděli od 17:00 v Třinci.