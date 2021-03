Třinec znovu smázl Kometu a má náskok. Nehrajeme play off hokej. Musíme se probrat, varuje Holík

Jihomoravané se zatím nemohou spolehnout na přesilovky, na které hodně spoléhali v základní části. Využili jedinou za téměř rozhodnutého stavu 5:1 ve třetí části druhého utkání, naopak Třinec si v početní výhodě zatím dobruslil v sérii pro šest gólů. Čtyři vstřelili ve druhém zápase.

„Speciální týmy jsou rozdílovým faktorem, v každém utkání jsme si jimi dokázali pomoct a budu jen rád, když na to navážeme i v Brně," řekl trenér Třince Václav Varaďa. Své hráče naopak káral za fauly. „Nechceme soupeři nabízet přesilovky, protože si umí šance připravit. Dneska jednu využili, v dalších momentech nás podržel Ondra (Kacetl). Dneska jsme ty fauly udělali, v tom se musíme zlepšit," dodal Varaďa.

Brňané musejí zapracovat na více aspektech hry. „Jinak ta série bude hodně krátká," odtušil střelec přesilovkového gólu Petr Holík. „Ani v jednom utkání jsme nehráli play off hokej. S tímhle bychom dostali sedmičku i ve Vítkovicích. Musíme se rychle probrat," dodal Holík.

Zámorský dal naději

Brňané začali druhé utkání výrazně lépe a zásluhou Petra Zámorského ve třetí minutě poprvé v sérii překonali třineckého Kacetla. Pak měl obrovskou šanci Schneider, puk ale poslal vysoko nad odkrytou branku. „Vstup byl dobrý, ale pak jsme si to vlastní blbostí nechali vzít. Třinec využil všechny šance, co jsme jim nabídli. Na něčem jsme se domluvili, ale nebylo to tam," litoval brněnský obránce Zámorský.

Hráči komety se radují z oprvní branky

Petr Sznapka, ČTK

Třinec si druhou výhru jistil góly v posledních vteřinách třetin. Těsně před první sirénou překlopil skóre na domácí stranu Matěj Stránský, necelé dvě vteřiny před druhou přestávkou, znovu v početní výhodě, zvyšoval už na 5:1 tečovanou ranou od modré Freibergs a ze dvou gólů se domácí radovali i na konci poslední dvacetiminutovky, kdy na 6:2 zvyšoval druhým gólem v utkání Michal Kovařčík a poslední ránu zasadil Brňanům znovu početní výhodě Marcinko.

Zleva Petr Vrána z Třince, Filip Král z Brna.

Petr Sznapka, ČTK

„Ty góly na konci, nebo na začátku jako v prvním utkání, si musíme hlídat. Nechali jsme si první dva zápasy utéct jako s Vítkovicemi, ale dopadlo to dobře. Už jsem to jednou zažil, že jsme tu dvakrát dostali výprask a sérii vyhráli 4:2, takže nic nebalíme. Hraje se na čtyři vítězství a bude to ještě hodně dlouhé," řekl Zámorský.