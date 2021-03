Obrat za 21 sekund! Zacharova hrubka? Bylo mi ho líto, pronesl kapitán Liberce

Severočeši vyřídili Mountfield v nejkratší možném termínu, byť to dlouho vypadalo, že se série pod Ještěd vrátí. Po dorážce Koukala až do 50. minuty doháněli deficit. „Bylo to hodně těžký, od začátku jsme dneska tahali za kratší konec. Hradec dal do toho úplně všechno, v první třetině byl lepší, nám moc nešly nohy," přiznal ostřílený centr Petr Jelínek.

„Relativně brzy jsme prohrávali, což Hradci pomohlo. Byl velice aktivní. Forčekoval nás tvrdě v našem obranném pásmu, chvilkama jsme z toho měli problémy," přitakal trenér Severočechů Patrik Augusta, jehož svěřenci nachystali zvrat až na poslední desetiminutovku.

Dělovka Rosandiče trefila hůl Grígera a ten nechytatelnou tečí nalil hostům krev do žil. „Gól nás neskutečně nakopnul," pokyvoval Augusta. Sotva se Hradečtí vzpamatovali, vstřebávali další šok, když Jelínek blafákem do bekhendu přelstil Mazance. „Chtěl jsem původně střílet, ale Mazi byl vyjetej. Stáhl jsem si to tedy do behkhendu a on už na to nereagoval," líčil autor vítězného zásahu.

Zleva Daniel Špaček z Liberce a Marek Zachar z Hradce Králové.

David Taneček, ČTK

Gólu přitom předcházela chyba Marka Zachara, jenž hostuje pod Bílou věží do konce sezony právě z Liberce. Ve vlastním pásmu ho o puk obral Vlach a vyslal na zteč Jelínka. „Marka mi bylo po zápase líto. Ale je to hokej. Takovou chybu mohl udělat kdokoliv, bohužel to vyšlo na něj. Mladej kluk, pro něj je to poučení do dalších let," řekl liberecký kapitán.

Hradečtí navzdory dobrému výkonu už odpovědět nedokázali a třetí úder jim zasadil do prázdné branky v závěru Bulíř. Liberec se tak může připravovat na semifinále. „Pauza nám přijde vhod. Je to nejtěžší sezona, co jsem zažil v extralize. Pár dnů odpočineme a připravíme se na dalšího soupeře," uzavřel Jelínek.