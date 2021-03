Brno se nás snaží vyvést z míry, ale my se nenecháme, říká třinecký Kurovský

Čtyři roky se Daniel Kurovský snažil probojovat do základní sestavy Vítkovic. I vinou častých zranění se to ale havířovskému odchovanci nepodařilo. V dresu s rytířem na prsou zasáhl do 85 utkání, ve kterých vstřelil 10 gólů a na 5 přihrál. Před touto sezonou na vytáhlého útočníka (193 centimetrů) ukázal trenér Třince Václav Varaďa a někdejší mládežnický reprezentant se stěhoval.