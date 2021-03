Jsme smutní, ale připravení na čtvrtek. Sérii do Prahy vrátíme, myslí si olomoucký trenér Moták

Hokejisté Olomouce předvedli ve třetím čtvrtfinále play-off se Spartou nejlepší výkon v sérii. Přesto to nestačilo. Po dvou prohrách v Praze podlehli po úporné bitvě favoritovi i na domácím ledě 2:3 a jsou krůček od vyřazení. Věří však, že ve čtvrtek zvítězí a sérii ještě vrátí do Prahy.

„Byl to náš nejpovedenější duel. První třetina z naší strany zahřívací, druhou jsme odehráli asi nejlépe v sezóně. Tam bylo prostě všechno. Tak bych si představoval, abychom hráli pořád. Spartu jsme k ničemu nepustili a sami jsme měli spoustu šancí. Problém byl ale v tom, že jsme si vstřelili tři vlastní góly. Přes pokoru k soupeři, se Spartou si to nemůžeme dovolit. Nám se to stalo, byli jsme za to potrestáni a to mrzí," litoval lodivod Hanáků Zdeněk Moták.

„Jeden gól jsme si dali v přesilovce, to je hrubá chyba. Na první jsme Spartě přihráli sami a třetí, to byla situace tři na tři, ještě jsme to mohli dobruslit, ale zaspali jsme," kroutil hlavou.

Snad ještě více mu však vadilo, že Kohouti nebyli dostatečně produktivní. „Chybu uděláte, gól dostanete. My jsme ale dnes měli dát čtyři, pět branek a nemuseli jsme se o ničem bavit. Byli bychom veselí, takhle jsme smutní, ale připravení na zítřek," prohlásil zkušený stratég.

Stejný názor měl i autor obou olomouckých gólů Rostislav Olezs. „Prohráli jsme zápas, v němž jsme měli až příliš šancí na to, že proti nám hrála Sparta. Bohužel, z tlaku, který jsme měli, jsme toho moc nevytěžili a to rozhodlo. Udělali jsme chyby, ano. Defenzíva měla být lepší. Klíčová ale byla naše nízká efektivita," mínil rodák z Bílovce.

Góly, které vstřelil ho potěšily, ale radost z nich velkou neměl. „Když prohrajete, to ani nejde," podotkl útočník, jenž se ve druhém případě „trefil" za záda gólmana Saláka kuriózně, hlavou. „Vůbec jsem to necítil. Nějak to tam proletělo, otočil jsem se, nevím...," přiznal.

Zleva brankář Sparty Alexander Salák a Rostislav Olesz z Olomouce, autor první olomoucké branky.

Luděk Peřina, ČTK

Flintu do žita ale ještě nehází. A také Moták zdůraznil, že ve čtvrtek jeho svěřenci udělají maximum, aby se vrátili ještě do Prahy. „Prohráli jsme, ale hned poté jsem z kluků cítil, že do zítřejšího zápasu půjdou zase na sto procent, se všemi vlastnostmi, co nás ctí, s tím, v čem jsme dobří. Snad k tomu přidáme i branky a méně školáckých chyb, které jsme dnes udělali a stály nás zápas. Myslím, že nás to nesrazí dolů, že ještě ze sebe vydáme to nejlepší, co v nás je a sérii do Prahy vrátíme," slíbil Moták.

„Nezbývá nám teď nic jiného než vyhrát čtyřikrát v řadě. Většina lidí asi řekne, že je to nemožné. Není, ale už to budeme mít těžké. To je realita. Nemůžeme si lhát. Do Prahy zpátky však chceme a budeme o to bojovat," dodal i Olesz.