Extraliga dnes může zažít něco, co nikdy nepoznala. A ovlivnit to může i start semifinále

Ještě nikdy se v historii samostatné české hokejové extraligy nepřihodilo, aby ze čtvrtfinále play off postoupily všechny čtyři týmy, aniž by v sérii prohrály jediný zápas. Pokud ale ve čtvrtek vyhraje Sparta v Olomouci a zároveň Třinec v Brně, taková situace nastane. A velmi pravděpodobně by to znamenalo, že semifinále vyřazovací části odstartuje dříve než v sobotu 2. dubna, jak bylo původně v plánu.

„Určitě by to bylo téma, a ještě ve čtvrtek bychom se na čtyři semifinalisty s touto možností obrátili. Mám takový pocit, že bychom takový dotaz dostali i my od samotných klubů. Jsme tedy připraveni jednat," řekl Sport.cz ředitel extraligy Josef Řezníček.

V nejkratším možném termínu, tedy ve čtyřech zápasech, si už vstupenku do semifinále zajistily Mladá Boleslav s Libercem, dnes se stejný kousek může podařit Třinci a Spartě.

„Pokud by se tomu tak stalo, samy kluby by si musely zhodnotit danou situaci. Jestli by bylo přínosem si dát pauzu delší než týden, nebo ji zkrátit a začít hrát dřív na základě toho, jak jsou kluby rozehrané ze čtvrtfinále," pokračoval Řezníček.

Rozhodnutí je na klubech samotných, kdyby ale záleželo jen na něm, pauzu mezi čtvrtfinále a semifinále by zkrátil. „Ze sportovního hlediska si myslím, že pauza bez hokeje nepřinese nic. Možná jen čas na doléčení šrámů, ale v současné době žádný z týmů nevykazuje nějaká hromadná zranění," míní extraligový šéf.

Záležet bude i na stanovisku marketingového partnera soutěže společnosti BPA a televizních vysílatelů. „Je otázka, jestli s tím televize budou souhlasit, případná změna může zasáhnout do jejich programu. Ale od toho jsme tady, abychom se to pokusili vyjednat, pokud by to kluby považovaly za smysluplné," tvrdí Řezníček.

Pakliže by dnes Kometa nebo Olomouc zvítězily a byť jen jedna ze čtvrtfinálových sérií by se tak protáhla minimálně na pět zápasů, semifinále by odstartovalo až v sobotu 2. dubna, jak bylo předem naplánováno. „V ten moment by možnost dřívějšího startu semifinále padla, moc termínů na ušetření času bychom neměli," uzavřel Řezníček.