Sérii s Brnem jsme zvládli tak, jak jsme si přáli, chválí Oceláře kouč Varaďa

Co jste svým hráčům bezprostředně po utkání v kabině řekl?

Poděkoval jsem jim a poblahopřál k postupu. Sérii jsme zvládli přesně tak, jak jsme si tajně přáli. Je to pro nás obrovská vzpruha před vyvrcholením extraligy.

Co rozhodlo o vaší výhře v posledním duelu v Brně?

Na klucích byla vidět obrovská chuť už čtvrtfinále ukončit. Na zápas si správně nastavili hlavy. Opět obětavě blokovali střely. A prosadili jsme se v útoku.

Vyšší produktivita byla proti Kometě v celé sérii vaší hlavní devízou, že?

Dá se to tak říct. A taky jsme byli pohyblivější. Vytvořili jsme si spoustu šancí. Vzadu nás držel brankář Kacetl. Co na něj prošlo, to většinou zlikvidoval. A eliminovali jsme obrovskou ofenzivní sílu Muellera i celé elitní brněnské formace. Moc si postupu přes Kometu vážíme a těšíme se na semifinále.

Tenér Brna Libor Zábranský a trenér Třince Václav Varaďa.

Václav Šálek, ČTK

Výkon Kacetla, který začínal sezonu právě v Kometě, byl pro vás příjemným překvapením?

Jsem hrozně rád, že se mu tak dařilo. Blýskl se řadou výborných zákroků a byl jistý při práci s hokejkou. Kéž by mu to takhle šlo dál.

Projevilo se na výsledku čtvrtfinále, že brněnští hokejisté měli v nohách náročné předkolo s Vítkovicemi?

Možná trochu ano. Ale o tom je základní část extraligy. Kdo v ní skončí výš, má pro play off výhodnější pozici.

Najdete ve čtvrtfinálové sérii s Kometou moment, kdy jste si nebyl postupem stoprocentně jistý?

Možná to byl okamžik v úvodu druhého střetnutí na našem ledě. Brňané vstřelili rychlý vedoucí gól a já si říkal, že se jen tak nevzdají. Jenže my jsme díky morálce a velkému nadšení záhy průběh zápasu otočili. Definitivně jsme pak odpor Komety zlomili výhrou ve třetím utkání v Brně. A ve čtvrtém jsme zaslouženě přidali potřebný poslední bodík.

Budete souhlasit, aby semifinálové série začaly dřív než příští týden v sobotu?

Zaregistroval jsem, že se o tom uvažuje, ale já bych se přikláněl k termínům podle původního rozpisu. Pokud však přece jen dojde k posunu, budeme na semifinálové zápasy určitě dobře připraveni i o nějaký ten den dřív.