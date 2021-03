Klíčová byla naše defenzíva, Olomouc jsme tím překvapili, tvrdil obránce Sparty Němeček

Pražská Sparta také prolétla do extraligového semifinále nejrychlejším možným způsobem. Olomouc prohrála i čtvrtý duel série, a sezona pro ni skončila. Zatímco tři předchozí zápasy byly otevřené až do konce, čtvrtý Pražané rozhodli třemi góly v průběhu pěti minut ve druhé třetině. Od té doby zápas kontrolovali.

Úvod ale snadné výhře vůbec nenasvědčoval. Kohouti byli minimálně herně lepší. „První třetina byla z naší strany hodně opatrná. Domácí nás tlačili, měli šance. Naštěstí jsme to však ustáli a do druhé nastoupili s větším klidem," přiznal obránce Sparty David Němeček.

„Chyběl nám pohyb. Proto nás Olomouc přehrávala. Byli jsme ale trpěliví a hlavně, neinkasovali jsme a postupně jsme šli nahoru," věděl i sparťanský kouč Josef Jandač.

Do vedení se domácí mohli dostat ale ještě i na začátku druhého dějství, když hráli přesilovku pět na tři. Za 48 sekund však nevystřelili na bránu a pak šel pykat na trestnou lavici za nesportovní chování střídačky Knotek. „Udělali jsme dva hloupé fauly, ale kluci to parádně ubránili. Byl to asi rozhodující moment celého utkání," mínil útočník Michal Řepík.

Sparta převzala iniciativu

Od té doby začala přebírat otěže Sparta a ve 31. minutě ji dostal do vedení Košťálek, když z levého kruhu prostřelil Konráda. O necelou minutu později ujeli Horák s Řepíkem, a kapitán Sparty nezaváhal. „Škůrek vyrazil zbytečně na Sobotku, ten to dal Horákovi, který to parádně posunul na mě a já to už měl jednoduché," vyprávěl šťastný střelec.

Gól jeho tým definitivně uklidnil. O čtyři minuty později z dalšího brejku zvýšil na 3:0 Němeček a bylo vymalováno. Třetí třetina se jen dohrávala. „Jak nám tam napadaly ty góly, utkání jsme už kontrolovali," konstatoval Jandač.

Potyčka v průběhu druhé třetiny čtvrtfinálové bitvy mezi hokejisty Olomouce a Sparty.

Luděk Peřina, ČTK

Odmítl však, že by série byla pro jeho tým snadná. „Vypadá to sice jednoznačně, ale obraz hry na ledě takový nebyl. Pro nás bylo strašně důležité, že jsme pokaždé šli do vedení. Vždycky, když jsme potřebovali dát gól, tak jsme ho dali. Výborně zachytal i Saša Salák. V důležitých momentech nás podržel," uvedl lodivod Sparty.

Olomouc jsme překvapili, ví Němeček

Podle Němečka byla z pohledu celé série klíčová především defenzíva Sparty. „Myslím, že jsme tím Olomouc překvapili. Všichni vědí, že máme sílu dopředu, že jsme hodně ofenzivní mužstvo. S nimi jsme však hráli zodpovědně především dozadu. Oni čekají na brejky a ty jsme jim nechtěli dovolit, což se povedlo," tvrdil pětadvacetiletý zadák.

„nechtěli jsme to otevírat. Když vedou, je to s nimi složité. Tak vyřadili Plzeň," souhlasil Jandač. „Jsme rádi, že jsme to zvládli ve čtyřech zápasech. Urputný hokej, co hrají, bere síly a ty by nám mohly v semifinále chybět. Teď si můžeme odpočinout a pak jít svěží na Liberec," dodal Němeček.

Hanáci podle jejich trenéra Zdeňka Motáka doplatili na mizernou produktivitu. „Dnes jsme polovinu zápasu byli důstojným soupeřem, měli jsme šance, i vyložené, ale bohužel, neproměnili jsme je a Sparta nás za chyby tvrdě trestala," měl jasno.

Dobře věděl, že se třemi góly ve čtyřech zápasech nebylo možné v sérii uspět. „Koncovka je náš dlouhodobý problém. Už v základní části jsme měli průměr dva góly na zápas, a to je strašně málo," uznal Moták.