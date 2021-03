Vyřazení 0:4 na zápasy? Pro nás nová zkušenost, tvrdí Zábranský. Třinec byl lepší, uznává majitel Komety

Jste hodně zklamaný?

Jasně že jo. Pro nás je to nezvyk prohrát 0:4 na zápasy. V minulosti jsme naopak několik sérií v play off takhle jasně vyhráli my. Takže je to pro nás naprosto nová zkušenost. Musím ale uznat sílu Třince. Hrál, co potřeboval. My jsme se mnohdy dopouštěli žákovských chyb.

Jaká to pro vás byla sezona bez diváků v hledištích?

Hodně divná. Když v Česku loni v říjnu řádil naplno covid, říkal jsem si, že kvůli našim fanouškům, partnerům a hráčům, kteří z toho byli hodně nešťastní, musíme extraligový ročník dokončit. A že bude zázrak, když uhrajeme čtvrtfinále. Teď po vyřazení Vítkovic v předkole, na což jsme hrdí, rostla pochopitelně s jídlem chuť. Chtěli jsme jít ještě dál. Jenže Oceláři mají strašně šikovné hráče. My jsme nezvládli úvod hned prvního utkání v Třinci. A ve druhém bohužel Schneider nezvýšil naše vedení na 2:0. Netrefil ve stoprocentní tutovce skoro prázdnou bránu. Zápas by se možná vyvíjel jinak. To jsou ale všechno kdyby. Třinec byl prostě lepší.

Najdete na uplynulém extraligovém ročníku nějaká pozitiva?

Jsem hrdý na to, jak skvěle si počínali naši mladí beci. Filip Král hrál naprosto fantasticky. Je v reprezentační formě. Určitě má šanci prosadit se před příští sezonou v Torontu, jehož je kmenovým hráčem. Čekám, že hodně vysoko bude draftovaný Standa Svozil. A Radek Kučeřík zvládl skvěle přechod z první ligy do extraligy. Vynikal především důrazem v osobních soubojích. Uvidíme, kdo z nich zůstane i pro příští sezonu.

Proč jste se rozhodl opustit post hlavního kouče?

Protože trénuju už šestnáct let a potřebuju si trochu odpočnout. Dělám to i v zájmu svého zdraví. A tentokrát určitě vydržím mimo střídačku minimálně rok. Nesestoupím z kanceláře dolů ani v případě, že by se mužstvu nedařilo, jak mi mnozí předhazují.

Prozradíte, kdo se týmu ujme místo vás?

Zatím nemám nikoho podepsaného. Pár rozjednaných věcí ale ohledně nového hlavního trenéra mám. Až bude definitivně jasno, sdělím, kdo to bude.

Tenér Brna Libor Zábranský a trenér Třince Václav Varaďa.

Václav Šálek, ČTK

Stane se jím Jiří Kalous, jak se spekuluje v kuloárech?

Bez komentáře.

Změní se realizační tým?

Už teď vím, že v něm určitě zůstanou Jiří Horáček a Jožo Kováčik.

Co Jan Zachrla?

Přemýšlím o tom, že ho povýším.

Čemu se budete v nadcházejícím období věnovat vy?

Budu se snažit zmírnit negativní ekonomický dopad způsobený pandemií koronaviru na rozpočet klubu. Kvůli tomu, že nemohli fanoušci na tribuny, jsme přišli o padesát milionů korun. Permanentkáře hodláme odškodnit. A taky se budu věnovat výstavbě nové multifunkční arény. Věřím, že za tři roky bude mít Kometa v areálu výstaviště nový barák.

Nebude vám trénování chybět?

Bude. Stát na střídačce a prožívat s hráči emoce po vítězstvích či prohrách je pro trenéra to nejhezčí. Jsem ovšem pragmatik, teď mě bude potřeba jinde. A potřebuju taky trochu zvolnit.

Jak bude vypadat Kometa v příští sezoně?

Tým projde rekonstrukcí. Dojde v něm k řadě změn. Proto jsem v tomto extraligovém ročníku protočil tolik hráčů, abych věděl, s kým mohu počítat.

Přijdou i posily?

Několik nových hokejistů máme podepsaných, ale jména zveřejníme, jak je v Česku zvykem, až po třicátém dubnu.

Brno inkasuje gól. Zleva Petr Zámorský z Brna, brankář Komety Karel Vejmelka, Vladimír Dravecký z Třince, Filip Král a Vojtěch Němec z Brna.

Václav Šálek, ČTK

Zůstane pohromadě elitní Holíkova formace?

Ano. Petr Holík, Peter Mueller i Martin Zaťovič jsou pod smlouvami i pro příští sezonu.

Peter Mueller má prý nabídku ze Švýcarska...

O tom nic nevím. Ve smlouvě ani nemá žádnou výstupní klauzuli. Samozřejmě bych ho asi těžko držel na sílu, kdyby přišel s tím, že už u nás nechce hrát. Nemám ale žádné informace, že by přemýšlel o odchodu.