Gólman Barulin s útočníkem Kosticynem v Pardubicích pokračovat nebudou

"Někteří hráči našeho kádru již mají neoficiálně podepsáno jinde, takže to musíme rozhodně řešit. Nějaká jména za ně jsou, ale musíme si opravdu počkat až na první květnový den. V současné době již víme, že Andrej Kosticyn ani Konstantin Barulin v Pardubicích pokračovat nebudou. Rozloučili jsem se, oba odletěli na konci minulého týdne," řekl Král.

Šestatřicetiletý Barulin měl být ostřílenou týmovou jedničkou pro vyřazovací boje, ale přednost dostal teprve dvaadvacetiletý Milan Klouček a odchytal celé předkolo i čtvrtfinálovou sérii s Mladou Boleslaví, kterou Pardubičtí prohráli jasně 0:4 na zápasy. Stejně starý Kosticyn byl naproti tomu ofenzivním lídrem mužstva, když stejně jako Kanaďan Anthony Camara nasbíral v osmi zápasech osm bodů za čtyři góly a čtyři nahrávky.

"Konstantin přišel s tím, že bude jednička. Je to gólman s velkou historií, odchytal různé světové šampionáty a my jsme také na začátku předpokládali, že bude plnit roli jedničky. Jak ale šly zápasy, s jeho výkony jsme někdy nebyli spokojeni a Milan chytal dobře, tak jsme se prostě rozhodli pro něj. Určitě měl lepší formu než Barulin.Ten to nakonec přijal a s Milanem vycházel v pohodě," řekl Král.

Klouček nezklamal

Klouček se mohl od ruského gólmana učit. "Zejména rozehrávku, v té byl Konstantin výborný. Snad si od něj Milan něco vzal, rozehrávka a práce s holí jsou možná jeho slabinou. Naopak Barulin ji má fantastickou. Milan však určitě nezklamal. Bylo to jeho první play off a vlastně celá sezona. Podával velice kvalitní výkony. Jeho výkonnost má stoupající tendenci, je to mladý gólman, který se může zlepšovat a být daleko lepší," uvedl kouč.

Brankář Pardubic Milan Klouček a Jakub Kotala z Mladé Boleslavi, který střílí branku.

Josef Vostárek, ČTK

Sázet chce i na další mladé hráče. "Věřím, že to bude obrovské plus pro tým a pro klub, že na nich budeme moci stavět. Jsem rád, že byli schopni hrát. Chyby se stávají a možná nám ty zkušenosti ve čtvrtfinále chyběly, ale na druhou stranu nám hráli v play off tři mladí beci a vpředu hráli hráči, kteří by o tom před sezonou ani nepřemýšleli. Je to cesta, díky níž se o tyto hráče budeme třeba za tři nebo čtyři roky opírat," prohlásil Král.

Přestože se bývalému skvělému útočníkovi podařilo vytáhnout Dynamo ze dna tabulky přes úspěšně zvládnuté předkolo až do čtvrtfinále, rychlý konec série s Mladou Boleslaví ho stále mrzí.

Zleva brankář Mladé Boleslavi Jan Růžička, Andrej Kostitsyn z Pardubic a David Bernad z Mladé Boleslavi.

Josef Vostárek, ČTK

"Všichni jsme věřili, že přes Boleslav můžeme přejít. Každý jiný výsledek by byl přijatelnější. Na druhou stranu takto dopadly všechny série, takže se z toho dá vyčíst, že se mohla projevit únava týmů, které do konce základní části hrály o hodně - třikrát týdně - a pak šly do předkola a čtvrtfinále. Ostatní celky měly deset dní volno, zregenerovaly a mělo to ve finále dost vysoký význam," míní.

Od poloviny dubna se budou pardubičtí hokejisté připravovat individuálně a začátkem května odstartuje letní přípravu, která by měla trvat devět týdnů.