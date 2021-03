Lakatoš do Finska, Svoboda do Plzně. Odchodů bude více, nastínil vítkovický manažer Šimíček

Ostravský tým zatím prozradil jen ztráty. V dalším extraligovém ročníku už nebude dres s rytířem Vítkem na prsou oblékat brankář Miroslav Svoboda, jenž se zdá se po třech letech vrátí do Plzně. Stejným směrem zamíří také útočník Jan Schleiss.

V Ostravě už nebude pokračovat ani kanadský útočník Alexandre Mallet, jenž má pravděpodobně namířeno do Komety Brno, odkud do Vítkovic před minulou sezonou přišel. Nové angažmá si bude hledat také obránce Lukáš Doudera, největší ztrátou je ale odchod nejlepšího střelce týmu útočníka elitní vítkovické formace Dominika Lakatoše.

Jeho další kariéra by měla pokračovat ve finské nejvyšší soutěži. „Dominik odchází do zahraničí, kam přesně, to specifikovat nechci, protože se to neustále mění," potvrdil sportovní ředitel HC Vítkovice Ridera Roman Šimíček.

„Odchází také Míra Svoboda, pokračovat nebude ani Honza Schleiss. S tím jsem mluvil dlouho, ale řekl, že chce změnit prostředí a být zase chvíli doma. Odchodů bude více, protože některým hráčům skončila smlouva a doteď nebyla prodloužena," pokračoval Šimíček. Například 40letému Zbyňku Irglovi, který v sezoně kvůli zranění odehrál 21 zápasů.

Kdo do Vítkovic přijde?

Odcházející hráče bude potřeba nahradit. V tomhle směru ale Šimíček konkrétní nebyl. Prosakují zprávy, že z Pardubic by se mohl vrátit slovenský střelec Radoslav Tybor, či brankář Havířova Aleš Stezka, jenž by měl vytvořit dvojici s Danielem Dolejšem.

Z Kladna by se mohl vrátit Rostislav Marosz, jenž ve Vítkovicích v této sezoně hostoval.

Zleva Roman Polák z Vítkovic a Peter Mueller z Brna.

Dalibor Glück, ČTK

„Kdo přijde ještě nemůžu říct. Máme něco předběžně domluvené, ale to můžeme oznámit až v květnu, dříve ne," usmál se bývalý reprezentační útočník, který se v této sezoně po odvolání trenéra Trličíka sestoupil z kanceláře na střídačku, ke pomáhal dvojici Miloš Holaň a Radek Philipp.

Oba trenéři povedou Vítkovice i v příštím ročníku. „Zda tam s nimi budu zase nyní nevím. Musím si to nechat všechno projít hlavou a také si musíme sednout s majitelem Alešem Pavlíkem a probrat, jak to vidí on. jestli bude chtít, abych byl dole, nebo bude požadovat, abych byl jenom nahoře v kanceláři a věnoval se pouze manažerské práci. Je to ještě otevřené," řekl klubovému webu Šimíček.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Sportcz (@sport.cz_ig)

Sledujte Sport.cz také na Instagramu>>>

Kromě trenérů podepsali před koncem této sezony nové smlouvy také Lukáš Krenželok, Marek Kalus, Rob Flick a obránci Filip Pyrochta a Petr Gewiese. Smlouvu na další dva roky má i kapitán Roman Polák, který ihned po vyřazení od Komety prozradil, že chuť pokračovat mu nechybí.