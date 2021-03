Sparta odmítá liberecké hry. Nehodlám se tady štengrovat, hlásí Jandač

Slova kouče hokejistů Liberce Patrika Augusty nebo i útočníka Bílých Tygrů Michala Birnera před semifinálovou sérií play off o tom, že favoritem na postup do extraligového finále je Sparta, nechávají její trenéry chladnými. Josef Jandač s Miloslavem Hořavou se před sobotním startem série do podobných debat nechtějí zapojovat.

„To jsou takové hry... Nechci to moc komentovat. Liberec je velice silné mužstvo, stejně jako zbylí tři semifinalisté. Nezbavujeme se role jednoho z kandidátů na titul, ale nehodlám se tady štengrovat, kdo je větší, nebo menší favorit," prohlásil na středeční online tiskové konferenci Josef Jandač.

Sparťané po čtvrtečním postupu 4:0 přes Olomouc ve čtvrtfinále dostali dvoudenní volno, po kterém začali pilovat herní a taktické situace. „Dolaďujeme už jen detaily, teď už těžko můžeme něco zásadního změnit. Sérii rozhodne hlavně okamžitá forma všech hráčů. Jestli si to sedne, nebo ne," míní Miloslav Hořava.

Před Libercem, který v cestě do semifinále vyřadil Hradec Králové 4:0 na zápasy, se mají trenéři Pražanů na pozoru. „Vůbec jsem nečekal, že postoupí takhle jednoznačně," chválí Hořava Bílé Tygry. „Ani já jsem si nemyslel, že série skončí ve čtyřech zápasech. Viděl jsem dva zápasy, ve kterých mi přišlo, že Liberec Hradec přehrál," dodává Jandač.

Trenér hokejové Sparty Josef Jandač.

Václav Pancer, ČTK

Severočeši těží zejména z kádru, který je z větší části dlouho pohromadě, a zkušeností z vyřazovacích bojů. „Liberec je za ty roky vycepované mužstvo, hraje dobře systémově. Na zápasy play off jsou za poslední roky zvyklí, což je největší hrozba," upozorňuje Jandač.

Zatímco ve čtvrtfinále vyhrála Sparta všechny čtyři zápasy poté, co se ji podařilo dát první gól, v semifinále s Libercem podle Hořavy nemusí hrát úvodní trefa až tak významnou roli. „Nemyslím, že v téhle sérii bude určující, kdo dá první gól, tak zápas vyhraje. Samozřejmě je to důležité, ale nebude to tak rozhodující. Věříme, že to bude skvělý hokej," tvrdí starší z trenérského tandemu Sparty.

Trenér Sparty Miloslav Hořava (vpravo) diskutuje během série s Olomoucí s rozhodčími.

Luděk Peřina, ČTK

„Očekáváme tuhý boj s dobrým koncem pro Spartu," přidává se Jandač, který na střídačce Sparty proti Liberci stál v play off naposledy před pěti lety. Tehdy úspěšný nebyl, Bílí Tygři zvládli finále play off 4:2 na zápasy a slavili svůj dosud jediný extraligový titul.

Jandač ale do nynějšího dalšího střetu obou týmů nejde s touhou to Severočechům vrátit. „To už je dávno pryč. Oba týmy už jsou částečně jiné. Takhle to v hokeji nejde brát. Jako celé mužstvo mám i já motivaci play off vyhrát, a je jedno, jestli v cestě stojí Liberec, nebo kdokoliv jiný. Prostě musíme soupeře porazit, jinak končíme. Rozdáme si to na férovku a uvidíme, kdo bude na konci lepší. Není to o mně, jak já chci, ale o tom, jak budou chtít hráči," uzavírá Jandač.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Sportcz (@sport.cz_ig)

Sledujte Sport.cz také na Instagramu>>>