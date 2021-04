Hokejový Liberec neuspěl ve snaze dostat otestované diváky do hlediště

Hokejový Liberec neuspěl ve snaze zajistit, aby semifinálové zápasy play off extraligy proti Spartě mohl přímo v aréně sledovat omezený počet otestovaných diváků. Vedení Bílých Tygrů požádalo ministra zdravotnictví Jana Blatného a hlavní hygieničku Pavlu Svrčinovou o udělení výjimky ze současných opatření, Svrčinová ale jejich žádost zamítla.

Bílí Tygři Liberec při čtvrtfinálovém zápase play off Tipsport extraligy.

"Naše žádost byla bohužel s ohledem na současnou epidemickou situaci zamítnuta. Mrzí nás, že se v důležité fázi budeme muset opět obejít zcela bez diváků, kteří nás v domácím prostředí vždy ženou kupředu," uvedl severočeský klub na sociálních sítích s tím, že ve své aktivitě bude pokračovat. "I nadále budeme hledat cesty, jak umožnit přístup otestovaných či očkovaných - a tedy bezrizikových - fanoušků do hlediště," napsali zástupci Tygrů.

Liberečtí poslali Blatnému a Svrčinové dopis, v němž žádali o zařazení do pilotní studie projektu "Cesta ze tmy", který v minulosti zkoušeli například fotbalisté pražské Slavie v Evropské lize a nejvyšší domácí soutěži. Omezený počet fanoušků by měl do Home Credit areny povolený vstup na základě negativního výsledku PCR testu a klub byl připraven splnit i všechny další podmínky.

📩 🔁 Dnes jsme obdrželi odpověď od hlavní hygieničky MUDr. Pavly Svrčinové, Ph.D., na naši žádost o vpuštění omezeného množství fanoušků otestovaných metodou PCR do hlediště během #playoff. Zamítnuto s ohledem na současnou situaci. Budeme hledat možné cesty i nadále. pic.twitter.com/AU0lINqIHG — Bílí Tygři Liberec (@bilitygrilbc) April 1, 2021

Semifinálové série play off extraligy odstartují v sobotu v pražské O2 areně, kde nastoupí Liberec proti Spartě, a v Třinci, kde se představí Mladá Boleslav. Liberec bude hrát v domácím prostředí 7. a 8. dubna.