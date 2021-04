Kamarádi proti sobě. Na zápasy proti Ciencialovi se moc těším, říká třinecký Ondřej Kovařčík

V sezoně 2018/2019 na sebe útok složený z odchovanců Třince Ondřej Kovařčík-Michal Kovařčík a David Cienciala poprvé výrazněji upozornil. Poslední z trojice pak vyslyšel vábení Mladé Boleslavi, se kterou nyní vyzve Třinec v boji o extraligové finále. „Moc se na to těším. Známe se strašně dlouho, od chvíle, kdy jsem přišel v osmé třídě do Třince, tak jsme spolu vždycky hráli. Jsme dobří kamarádi, říká před prvním sobotním utkáním v Třinci (od 15 hodin) Ondřej Kovarčík.

Jste s Davidem Ciencialou před sérií v kontaktu?

Ale jo, něco jsme si napsali. Nějaké špičkování určitě bude, ale asi se těšíme nejvíce, až se sejdeme po sezoně, protože jsme se dlouho neviděli. V zápasech na nějaké kamarádství čas není. To až po sérii. Sledoval jsem, jak se mu letos dařilo, měl super sezonu a daří se mu i teď. Jsem jenom rád, zároveň si přeji, aby se mu proti nám tolik nedařilo.

V čem by mohl být proti vám nebezpečný?

Má hodně předností - výbornou střelu, nahrávku, smysl pro kombinaci, skvělý pohyb. Je výborný na puku, na buly. V čem je trošku horší je obranná hra, tak bychom ho mohli udělat.

David přestoupil do Boleslavi po zisku titulu, nenaštval vás trochu tím, že narušil souhru s vámi a bratrem Michalem?

Ani ne. Prostě chtěl zkusit něco jiného, novou výzvu. Už byl v Třinci hodně dlouho a asi to cítil tak, že se potřebuje někam posunout. Vypadá to, že mu to prospělo, protože letos se mu fakt daří. Má skvělou sezonu. Uvidíme, zda se někdy vrátí, nebo jestli si spolu ještě někdy zahrajeme.

Překvapilo vás, jak si Mladá Boleslav poradila s Pardubicemi (vyhrála 4:0 na zápasy)?

Celkem jo, protože mi Pardubice přišly rozehrané a vypadaly fakt dobře. Více mě ale překvapilo, jak hrála Mladá Boleslav výborně. Mají opravdu skvělý tým, dobrou fazónu, daří se jim. Hrají skvělý, rychlý, přímočarý hokej. Jsou silní v útočném pásmu. Ale my se na to dobře připravíme a budeme chtít být lepší.

V sezoně jste je neporazili ani jednou, jak tuhle skutečnost berete?

Co si pamatuju, tak všechny ty zápasy byly vyrovnané a bylo to pokaždé o gól. Myslím si, že i ta série bude vyrovnaná. Nedíváme se na to, že jsme si nimi čtyřikrát prohráli, že by se nám na ně nedařilo. Jen to ukazuje, jak mají silný tým a jak bude ta série skvělá.

Brnu jste nasázeli ve čtyřech zápasech dvacet gólů, bude složité tuhle formu udržet?

Náročné to bude, ale na tréninku střeleckou formu pilně pilujeme a věřím, že se nám bude dařit i dál.

Téměř celou sérii proti Kometě jste nehrál kvůli covidu. Jak se vám teď hraje?

Odehrál jsem pár minut ve čtvrtém utkání a musím se do toho pomalu dostat. Klukům se teď daří, takže je na trenérovi kdy mě tam nasadí.

V pozici třináctého útočníka netrpíte?

Tak to někdy je. Já klukům držím palce, aby se jim dařilo i v dalších zápasech.

Nasadí Boleslav Krošelje, který stál proti vám v sezoně ve třech zápasech, nebo Růžičku, jenž chytal ve čtvrtfinále?

To netuším a je to asi jedno. Oba jsou skvělí a je těžké jim dát gól. Věřím, že na jednoho, tak případně na druhého recept najdeme. Moc nesleduju v čem jsou ti gólmani specifičtí. Máme ale trenéra gólmanů, který připraví sestřihy a tam na jejich slabiny musíme přijít.