Třinci pomohl ke zlatu, teď ho chce zastavit. Kamarádství půjde stranou, říká Cienciala

Vyhlížíte dost pikantní sérii, na co se nejvíc těšíte?

Celkově na všechno. V Třinci jsem vyrostl, mám tam domov a trávím v něm čas přes léto. Na zimáku znám každého člověka. Těším se, bude to podle mě výborné semifinále. S kluky ale nebude čas na nic, je to play off a každý se soustředí sám na sebe. Kamarádství půjde stranou.

V Třinci jste si v prosinci s Bruslaři zahrál, vůbec poprvé jako sok. Jaký to byl pocit?

Bylo to ze začátku divné, už jak jsem přijížděl do Třince... Bylo to zvláštní, a ještě zvláštnější by to bylo s lidmi. Škoda, že nemůžou přijít i teď. Ale přišlo první střídání a pak už jsem to nevnímal. Tendenci jít do domácí kabiny jsem neměl. My přijeli před zápasem, jenom jsme se oblékli a šli nato. Akorát po skončení jsem se potkal s kluky a kustody, pokecali jsme.

🏒🥅 | Je to tady! Dnes odpoledne startuje semifinále letošního ročníku Tipsport extraligy a Bruslaři se v něm utkají s třineckými Oceláři - začínáme v 15 hodin na jejich ledě, držte nám pěsti ✊💚#zanechamestopu #TRIvMBL pic.twitter.com/Qwj6rGlSEo — BK Mladá Boleslav (@bkboleslav) April 3, 2021

Na hecování před utkáním nebo v jeho průběhu tehdy nedošlo?

Já na tohle moc nejsem. S klukama jsme na sebe kývli, že o sobě víme. Pozdravili jsme se.

Hodně jste nastupoval v lajně s bratry Kovařčíkovými. Jste spolu často v kontaktu?

Pořád! Píšeme si a voláme, máme společnou skupinu na WhatsAppu. Nedávno jsem jim říkal, že se mi hraje dobře s Valem (Claireaux), že to je podobné jako s nimi (úsměv). Na spolupráci s nimi vzpomínám fantasticky. S Ondrou jsem hrál v lajně snad od sedmé osmé třídy a věděli jsme o sobě fakt poslepu. A s Michalem si to sedlo.

Ani s nimi se nepopíchnete?

Nevím, teď si píšeme, ale o sérii jsme se nebavili. Ani kluci na tohle moc nejsou, možná si popřejeme hodně štěstí, ale to je tak všechno. Po sezoně se určitě zase sejdeme u mě na chatě, kterou mám u Třince a všechno probereme. Máme tam každoroční sjezdy. (úsměv)

Dvojnásob vás jistě mrzí, že do ochozů nemohou fanoušci...

Děda byl na každém hokeji, mamka taky. Fakt škoda, že to nemůžou vidět naživo, i ségra. Ale přijedeme den před zápasem, tak se za mamkou zastavím na večeři. Před zápasy jsem ji nikdy nenavštěvoval, ale teď asi přijdu. Řeknu si o nějaké těstoviny, ať mám energii na druhý den.

Slíbíte do boleslavské kabiny za postup nějakou odměnu?

Ano, vypíšu. Nějaké peníze do kasy nebo svačinu, ještě to nemám promyšlené. (úsměv)

Série slibuje výborné zápasy, rozhodnou speciální týmy?

Určitě. Je super, když si pomůžete dobrou přesilovkou. Při hře pět na pět je to většinou úporný hokej. Třinec je favorit. Když ale dodržíme naši hru z celé sezony, budeme pokorní, ale přitom sebevědomí, myslím si, že to bude vyrovnané.

V loňské sezoně vás hodně trápilo zranění a stihl jste jen 15 zápasů. V letošní základní části jste sehrál 46 utkání s bilancí 11 gólů a 18 asistencí. Jak jste se cítil na ledě?

Měl jsem pomalejší rozjezd a zvykal si na tempo. Myslel jsem, že do toho skočím a bude to v klidu. Minulý rok jsem hrál strašně málo zápasů a když jsem nastoupil, nebyl jsem fit. Pauza mi hrozně uškodila. V situacích, v kterých jsem byl silný, jsem tentokrát silný nebyl. Ale postupně to bylo lepší a lepší. V sezoně jsem pendloval v lajnách, pak nás trenéři dali spolu s Jääskeläinenem a Claireauxem. S Valem jsme si fakt sedli od prvního tréninku, nevím, čím to je, ale víme o sobě na ledě a hraje se mi s nimi super. Snad to vydrží.