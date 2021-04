Michael Špaček gól v play off zatím nedal. Nevadí mi to, ale věřím, že teď to přijde

„Gól jsem sice nedal, ale to je jedno. Vyhráli jsme sérii 4:0, co víc si přát? Důležité je vždy vyhrát zápas, kdo branky nastřílí, není rozhodující. V další sérii ale doufám, že to přijde. Jsem útočník a trefa by mi pomohla," svěřoval se Špaček.

V semifinále se po základní části extraligy druhý Třinec postaví třetí Mladé Boleslavi, kterou v této sezoně ještě neporazil. Úvodní buly série padne dnes v 15 hodin na ledě Třince. „Nečeká nás nic snadného, hrají jednoduchý hokej, hodně bruslí, jsou nepříjemní, napadají. Věřím ale, že to zvládneme," uvedl Špaček.

📊Třinečtí hokejisté podruhé v historii vyhráli sérii play off 4:0 na zápasy, uspěli největším brankovým rozdílem (celkem 20:4) a vyhráli šestou z posledních sedmi sérií v play off. Teď už se ale blíží semifinále s @bkboleslav !



Také Středočechům na postup přes Pardubice stačily čtyři zápasy. „Viděl jsem jen tak dvě třetinky z celé série. Ale postup Boleslavi mě nepřekvapil. Hrají celou sezonu dobře," ocenil soupeře bývalý hokejista Pardubic.

Michael Špaček v tehdejším dresu pardubického Dynama.

Vlastimil Vacek, Právo

Právě v dresu Dynama si v sezonách 2013/2014 zahrál české play off poprvé. Za dva roky stihl osm utkání, ve kterých nebodoval. „Moc si to už nepamatuju. Byl jsem mladý kluk a moc jsem toho ani nenahrál. Na ledě jsem byl třeba dvakrát za třetinu. Teď je to trošku jiné. Ale vzpomínám rád. Je dobré, když takhle mladý kluk dostane příležitost v play off. V kontaktu s klukama už nejsem. Občas si napíšeme s Ondrou Válou, jinak s nikým. Je to sice můj mateřský klub, ale teď jsem v Třinci," vykládal Špaček, jenž přišel do Třinci v průběhu sezony z finského Tampere. „Když jsem se vracel do Čech, přál jsem si být v týmu, který má ambice hrát co nejdéle. Proto jsem tady," uvedl 23letý centr druhé třinecké formace.

Právě ve stínu elitního útoku Růžička-Vrána-Stránský mu našel místo trenér Václav Varaďa. „Je v útoku takzvané druhé vlny. Nehraje proti top obráncům dalších týmů, má ale vedle sebe kvalitní hokejisty a bojuje o účast na mistrovství světa. To myslím rozhodlo, proč se přiklonil pro náš tým a proč se tu cítí jako doma," uvedl na adresu centra, který má na křídlech aktuálně Michala Kovařčíka a Kanaďana Jacka Rodewalda, trenér Varaďa.

Michael Špaček (vlevo) ještě v dresu Pardubic v zápase proti Spartě.

Špaček se v Třinci dohodl na spolupráci jen do konce této sezony. Pak by měl znovu zamířit na sever, odkud je do vysněné NHL možná blíže. „Momentálně nemyslím na nic jiného, než na Třinec a semifinále. Co bude pak, nedokážu říct. Dveře do NHL jsem určitě nezavřel, ale teď se soustředím na Třinec, abychom došli co nejdál, udělali úspěch," zdůraznil účastník únorových Švédských her.