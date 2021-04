Třinec poprvé v play off prohrál. Cítil jsem bezbrannost, že utkání nejde našim směrem, přiznal Varaďa

Až v šestém utkání play off hokejisté Třince poprvé v letošním play off prohráli. Po úvodní výhře v semifinálové sérii (2:0) ve druhém utkání sice po nádherném gólu Jacka Rodewalda znovu vedli, další góly už ale padaly výhradně do jejich branky. Mladá Boleslav vyhrála 3:1 a srovnala stav série na 1:1.

„První gól je nakopl. Pak měli po našich chybách pár brejků a to rozhodlo. Musíme si to více pohlídat," říkal člen čtvrté třinecké formace Třince Miloš Roman,

Slezané nejen že nedokázali vyzrát na skvěle pracujícího soupeře více jak v jednom případě, sami se v závěru zbytečnými fauly připravili o možnost odvolat brankáře a pokusit se závěrečný nápor. „Cítil jsem v tu chvíli velkou bezbrannost, když jsem sledoval, že to utkání nejde našim směrem," zoufal si trenér Ocelářů Václav Varaďa. „Sami jsme se připravili o šanci něco s tím zápasem udělat. Věřím, že to hráči vnímají stejně a tyhle věci z naší hry odstraníme," zlobil se Varaďa.

Zleva Mitchell Fillman z Mladé Boleslavi a Vladimír Dravecký z Třince.

Petr Sznapka, ČTK

Třinec i druhé utkání začal velmi dobře. V deváté minutě Kanaďan Rodewald předvedl obrovskou parádu, když odražený puk od zadního mantinelu střelou z brankové čáry a s hokejkou mezi nohama poslal přes beton Jana Růžičky do branky. „Byla to krásná akce, Jack má tohle v sobě, dokázal to v Kanadě, když se dostal do NHL. Dokáže takové situace řešit velmi kreativně," ocenil hokejovou finesu Roman.

Další důvody k úsměvům už ale hokejisté s drakem na hrudi neměli. „Vstup nebyl špatný, podařila se nám dát branka, ale pak jsme lacině inkasovali. Podobně chyby se nám stávali proti Boleslavi i v základní části," upozorňoval třinecký trenér.

„Byl to boj, druhý gól jim pomohl, hráli velmi obětavě a důrazně a přes snahu ve třetí části jsme s utkáním už nic nedokázali udělat. Hráči nic nevypustili, bohužel jsme neodehráli tak dobrý zápas, jako ten první. Určitě zapracujeme na tom, abychom byli zase lepší," poukázal Varaďa.