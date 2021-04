Plzeň má nové trenéry

Týden poté, co se po konci v předkole play off extraligy rozloučila s Ladislavem Čihákem, oznámila hokejová Plzeň nové trenérské složení, které ji povede v příští sezoně. Hlavními kouči s rovnocennými rolemi a pravomocemi se stali Václav Baďouček a Miloš Říha mladší. Jejich asistentem bude Tomáš Vlasák, který i nadále pokračuje v roli sportovního manažera klubu. Trenérem gólmanů zůstává Rudolf Pejchar, kondičním koučem pak Jan Snopek.

Devětapadesátiletý Baďouček vedl poslední tři sezony Vrchlabí, se kterým se mu loni podařilo postoupit do Chance ligy. Nováčka soutěže hned dovedl do čtvrtfinále play off. Do extraligy se coby hlavní trenér vrací přesně po deseti letech, mezi lety 2010 až 2012 v ní jako hlavní kouč trénoval Karlovy Vary.

„Nabídku od Tomáše Vlasáka jsem dostal bezprostředně po skončení naší sezony s Vrchlabím, takže ještě na cestě domů ze Vsetína. Sice pro mě byla překvapením, ale rozhodl jsem se velice rychle. Jsem Plzeňák, proto mě obrovsky oslovila a byl jsem jí nesmírně potěšen. Během pondělního dopoledne jsme si zatelefonovali ohledně složení celého realizačního týmu a dohoda byla velice rychlá," uvedl Baďouček pro oficiální stránky Plzně.

O dvacet let mladší Říha strávil poslední tři sezony v prvoligové Slavii (letos na konci ledna se na její střídačku vrátil v rozehrané sezoně) a stejně jako Baďouček ji letos dovedl do čtvrtfinále. I on už ví, jaké je to dělat hlavního trenéra v nejvyšší soutěži, v roce 2015/16 krátce vedl Pardubice. Nyní do svého životopisu přidá štaci v Plzni.

„Jednání bylo velice rychlé a z mého pohledu na poslední chvíli, neboť jsem již před nabídkou z Plzně řešil jiné možnosti. Mám velice dobrý pocit z toho, že jsem se takto rozhodl, neboť se mi líbí vize organizace a jak klub dlouhodobě pracuje. Na vysoké úrovni byla i jednání s Martinem Strakou a Tomášem Vlasákem. S Vencou Baďoučkem se navíc hodně dlouho a dobře známe," prohlásil Říha, jenž v ročníku 2019/20 dělal svému otci asistenta u seniorského nároďáku České republiky.

Na střídačku se s Baďoučkem a Říhou postaví i plzeňský sportovní manažer Tomáš Vlasák. A trojnásobný mistr světa neskrývá, že jde o překvapivý krok, který sám dopředu neměl v plánu.

Sportovní manažer Plzně Tomáš Vlasák bude v klubu působit i jako asistent trenéra.

„Václav (Baďouček) mě požadavkem, abych se přidal do trenérského týmu i já, popravdě zaskočil. Ale velice mile, to musím dodat. Oproti mým kolegům jsem ještě trenérský novic, protože oni mají už celou řadu zkušeností a já byl na střídačce jen jeden rok," přiznává Vlasák.

„Určitě chci ale být platným členem týmu a přispět třeba při plánování přesilovek. Naším cílem je utvořit sehraný trenérský tým, abychom náš mančaft vedli k hokeji, na který se dobře dívá a který je úspěšný," dodal.

Václav Baďouček (vlevo) v dobách, kdy vedl jako hlavní trenér Karlovy Vary.

Petr Horník, Právo

„Tomáš Vlasák mužstvo perfektně zná. A pro svou pozici manažera navíc jasně uvidí, jak který z kluků pracuje. Na konkrétních věcech, jako je odpovědnost za přesilovky, oslabení, bule atd., se dohodneme ve fázi, než půjdeme s mužstvem na led. Ale nejdůležitější je to, že vše bude týmová práce," vysvětluje Miloš Říha Vlasákovo jmenování asistentem trenéra.

„Chceme i nadále zapojovat mladé hráče a odchovance do A týmu a prezentovat se agresivním, bruslivým hokejem. Zkrátka hrát aktivně a útočně tak, abychom byli co nejlepší, pro soupeře nepříjemní a abychom naším hokejem bavili fanoušky," avizuje Baďouček.