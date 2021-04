Útočník Venkrbec bude i v příští sezoně hrát za České Budějovice

"Jsem moc rád, že budu mít možnost se o místo znovu porvat a složit reparát za uplynulou sezonu," řekl klubovému webu Venkbec. České Budějovice v této sezoně, která byla kvůli následkům pandemie koronaviru nesestupová, skončily poslední o 10 bodů za třináctým Zlínem.

Venkrbec sehrál kvůli zranění jen 22 zápasů, připsal si devět bodů za dvě branky a sedm asistencí. Mimo hru byl od 30. prosince a v únoru se podrobil operaci ramena. "Rehabilitace mi skončila, nějakou dobu už posiluju. Rameno je rozsahově v pořádku, už je třeba ho jen posílit. Rekonvalescence probíhá výborně a teď mě čeká jen tvrdá práce," uvedl.

V extralize má po výpomoci Pardubicím z minulých let na kontě 38 utkání a 13 bodů (4+9). V první lize za Olomouc, Prostějov i České Budějovice nasbíral v 345 duelech 210 bodů (80+130).

Těší jej, že má možnost pokračovat v nejvyšší soutěži. "V první řadě je to určitá jistota pro mě a moji rodinu, za což jsem rád. Protože chvíli trvalo, než jsme se dohodli. Z pohledu profesního je to pro mě skvělá zpráva, byla to pro mě priorita, moc se mi tady líbí a vnímám, že je ani ne tak tolik na co navazovat, ale spíše co napravovat. Sezona byla mizerná, jak týmově, tak z mého osobního hlediska. Hlavně vinou zranění, ale ani s výkony jsem nemohl být spokojen," dodal Venkrbec.