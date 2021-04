Hodně lidí nás odepisuje, ale na tomto zápasu můžeme stavět, tvrdí hrdina Sparty Machovský

Poprvé naskočil do play off až v Liberci, první zápas i přes výtečný výkon ještě prohrál 2:3 v prodloužení. Ovšem hned ve druhé partii si gólman Sparty Matěj Machovský připsal čisté konto! Vítěz základní části tentokrát zdemoloval Liberec jasně 5:0 a stav v semifinále snížil na 1:3 na zápasy.

„Vyšel nám začátek, kdy se nám podařilo dát šťastné góly. Tlak Liberce pak otupil náš gólman Machovský, který podal skvělý, opravdu nadstandardní výkon. Úplně to zavřel, a i když byl Liberec lepší, nepodařilo se mu skórovat," pochválil kouč vítěz Miloslav Hořava gólmana.

Machovský zaskočil ve třetím semifinále v Liberci za dosavadní jedničku Alexandra Saláka, jenž byl s manželkou u porodu. Chytal poprvé od konce základní části po měsíčním soutěžním půstu.

Zleva brankář Sparty Alexander Salák a brankář Sparty Matěj Machovský.

Radek Petrášek, ČTK

„Nebylo to nic lehkého. Semlelo se takhle, že Saša byl u porodu a nevědělo se, kdy přijede zpátky. Člověk se však na to nachystá jako na každý zápas a doufá, že ho trefí něco navíc. Včera se nám to bohužel nepodařilo udržet, dnes už to bylo lepší, sehráli jsme všechno líp," zhodnotil první triumf Sparty v sérii s Libercem. Pod Ještědem odchytal i druhou partii, kterou už Salák sledoval ze střídačky.

Zatímco ve středu inkasoval třikrát v oslabení, nyní všechny přesilové hry soupeře se svými parťáky eliminoval. Zdá se, že Sparta našla na velkou zbraň soupeře recept.

„Těžko říct. Přijde mi, že mají nekonečné množství možností. U nich je každá přesilovka extrémně nebezpečná. Odehráli jsme je o dost líp jako tým než v předchozím zápase. Týká se to i mě. Zápas předtím mě párkrát prostřelili, teď se nám to povedlo a z toho plynulo, že jsme přesilovky ubránili," nabídl svůj pohled Machovský, který udržel v play off druhou nulu v kariéře.

Zleva Jan Buchtele ze Sparty a brankář Liberce Petr Kváča.

Radek Petrášek, ČTK

V Liberci měl fůru práce především v závěrečné třetině, během prvních čtyřiceti minut čelil jen 11 střelám. „Někdy to tak bývá. Hráli jsme dobře, ale potom jsme začali dělat nějaké fauly, z čehož těžili a z toho tlak plynul. Vědu bych z toho nedělal. Musíme se vyvarovat oslabení a bude to lepší," poznamenal a vrátil se ještě v čase do prostřední třetiny. „Ta byla důležitá. Hráli jsme pár oslabení a nepustili jsme je ke střele, aby jako den předtím dali gól. A když jsme hned na začátku třetí třetiny přidali čtvrtý gól, všem se hrálo lépe," přiznal.

Jak těžké po psychické stránce bylo jít do čtvrtého zápasu za stavu 0:3 na zápasy? „Odepisuje nás hodně lidí, nic lehkého to není, ale musíme se připravit na každý zápas, stejně jako jsme se připravili na tento a na tom můžeme stavět," věří stále v semifinálový zvrat. V neděli však musí odvrátit další mečbol. Nakolik vysoká výhra zvýšila sparťanské sebevědomí? „Je to jedno, kolik v play off vyhrajete, jestli 1:0, 5:4 nebo v prodloužení. Asi bych to nehrotil. Zvládli jsme těžký zápas, ale den předtím byl zápas taky extrémně těžký. Na tom musíme stavět dál, poučit se z toho, co jsme udělali špatně a vyhrát příští zápas," uzavřel Machovský.