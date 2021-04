HOKEJ ONLINE: V Třinci se hraje o postupový mečbol, Oceláři vládnou. Odvrátí znovu Sparta konec sezony?

Pokud by v sérii Třince s Mladou Boleslaví i nadále platilo, že liché zápasy vyhrávají Oceláři, radovali by se dnes Slezané a nepustili by tak Bruslařský klub v semifinálové bitvě do vedení. „Rozhodují malé věci a takhle to prostě bude," očekává trenér Třince Václav Varaďa další vyrovnaný duel.

Sparta ve čtvrtek poprvé v semifinále triumfovala, navíc jednoznačně 5:0, a tak může dál živit naději na zisk prvního mistrovského titulu od roku 2007. Mnohem blíž finále má ale i nadále Liberec. Ten může dosáhnout na čtvrtou finálovou účast v historii. Od roku 2016, kdy získali titul, chyběli Bílí Tygři v boji o zlato jen v sezoně 2017/18, kdy vypadli ve čtvrtfinále. Loni bylo play off po předkole zrušeno.